Bir yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturarak deniz ulaşımını durdurdu!













İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

MKK-1 nakliye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçisi sırasında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "142 metre uzunluğundaki MKK-1 adlı yük gemisisinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyri sırasında karaya oturmuştur. Yük gemisine kurtarma ekiplerimizden NENE HATUN ile KURTARMA-5, 8, 9 römorkörler olaya müdahale etmiştir. KEGM-8 teknemiz de kısa sürede olay yerine sevk edilmiştir." şeklinde bir açıklama yapıldı.,Açıklamada ayrıca İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğinin yaşanan olay nedeniyle geçici olarak durdurulmak zorunda kalındığı açıklandı.İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a gitmekte olan kuru yükü taşıyan gemi Palau Bayraklı MKK-1'in, saat 07.30 sularında Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında dümen arızasında kaynaklı kaza nedeniyle karaya oturdu. Nene Hatun Gemisi, filika ve römorkörler, Sahil Güvenlik komuta botları ve denizaltı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bu kapsamda İstanbul Boğazı trafiği geçici olarak çift yönlü bir şekilde durdurulmuştur." denildi.