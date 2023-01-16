Bir yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturarak deniz ulaşımını durdurdu!

MKK-1 nakliye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçisi sırasında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "142 metre uzunluğundaki MKK-1 adlı yük gemisisinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyri sırasında karaya oturmuştur. Yük gemisine kurtarma ekiplerimizden NENE HATUN ile KURTARMA-5, 8, 9 römorkörler olaya müdahale etmiştir. KEGM-8 teknemiz de kısa sürede olay yerine sevk edilmiştir." şeklinde bir açıklama yapıldı.,
Açıklamada ayrıca İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğinin yaşanan olay nedeniyle geçici olarak durdurulmak zorunda kalındığı açıklandı.