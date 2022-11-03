GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 11:17

Bir zam haberi daha geldi! İşte o şehirde ekmek 4 TL oldu! Cumartesi gününden sonra geçerli olan zam tartışma konusu oldu

Ekonomik zorlukların boy göstermesi üzerine üst üste gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Maliyet artışı nedeniyle ekmeğe bir zam daha geldi. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak bu zam yalnızca belli şehri ekleyecek. Hangi şehrin ekmeğine zam geldi? İşte detaylar...

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 11:17
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Bir zam haberi daha geldi! İşte o şehirde ekmek 4 TL oldu! Cumartesi gününden sonra geçerli olan zam tartışma konusu oldu


Döviz kurları başta olmak üzere artan maliyetler devamında zam haberlerini getirmektedir. Ekmeğe zam alınması gerektiği kararı bazı şehirlerde uygulamaya geçilirken artık o şehirde de ekmek 4 TL'den satışa sunulacak. 3.5 TL'ye satılan 200 gramlık ekmek artık o şehirde 4 TL'den satılacak.

Ekmeğe en son Haziran ayında zam yapılırken 2.5 TL'den 3.5 TL olarak güncellenmişti. Şimdilerde ise çok geçmeden 3.5 TL'lik bir ekmek 4 TL olarak fiyat güncellemesi yaşandı. 2022 yılında ekmeğe yüzde 100 zam yapılırken bu sefer hedefte Konya şehri oldu. Yapılan açıklamalar üzerine Konya şehrinde ekmeğe zam gelmesiyle yeni ücret 4 TL oldu.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN EKMEK MASRAFI AYLIK 1.000 TL



2022 yılıyla beraber ekmeğe yüzde yüz zam yapılmasıyla beraber İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş konu hakkında açıklamalar da bulundu. Artan maliyetler nedeniyle fırıncı esnafın zor durumlar yaşadığı belirtilirken aynı zamanda ekmeğe zam gelmesiyle halkta zor dönemlerden geçmektedir ifadelerini kullanan Yokuş, maliyetlerin derhal düşürülmesi gerektiğini ve 4 kişilik bir ailenin günde 8 ekmek yediğini düşündüğümüzde aylık 1.000 TL yalnızca ekmek masrafı olduğunun altı çizildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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