Bir zam haberi daha! Sürücü adayları çok üzülecek! O belge için yeni zam haberi geldi! Zam kapıda acele edin...













Zamlara yeni bir tane daha eklendi. Gündemi meşgul eden ehliyet zammı haberleri vatandaşları tedirgin etti. Ehliyete zam gelecek uyarılarına karşın vatandaşlar, bu konunun ne kadar doğru olup olmadığını merakla araştırmaya başladı.Artan maliyetler ve dalgalı akaryakıt fiyatları nedeniyle, yeni yılda B sınıfı ehliyet fiyatlarının artması bekleniyor. Ekonomi politikalarından dolayı tüm sektörlerde yükselen fiyatlar insanları zor durumda bırakıyor. Yakıt dalgalanması ve artan maliyetler de sürücü okullarını etkiler. Yeni yılda 'B sınıfı' ehliyet fiyatının 6.000 liraya kadar çıkabileceğine dair bilgiler var. Sakarya Sürücü Eğitim ve Kursları Derneği Başkanı Dursun Aydın, ehliyet sahibi olacak vatandaşları fiyatlar yükselmeden kurslara kaydolmaya çağırdı. Aydın, “Yılbaşından bu yana özellikle akaryakıta, lastik ile araç fiyatlarına, araç parçası ve işçiliklere defalarca, asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Özellikle enflasyonun yüzde 80’lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayıp kendimizi zorlayarak vatandaşlarımızı korumaktayız. Fakat ayakta durabilmemiz ve hizmetimize devam edebilmemiz için yılsonu itibariyle ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının tüm Türkiye’de ve dolayısıyla şehrimizde ortalama 6 bin lira ve üzeri seviyelere çıkacağı beklentisindeyiz. Vatandaşlarımızı yeni yıl öncesi ehliyet ve harçlara gelmesi beklenen ciddi artışlardan önce, ehliyetleri için vakit kaybetmeden sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları konusunda hassasiyetle bilgilendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.