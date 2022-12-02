Bir zam iki indirimi götürdü! Motorine zam geliyor: 00.00'a kadar depoları fulleyin

Brent petroldeki keskin düşüşlerin ardından benzin ve motorine toplam 5 kez indirim gelmişti. İndirimler ile akaryakıt fiyatlarında gerileme yaşanırken son gelen haber herkesi üzdü. Güncel akaryakıt fiyatları tüm araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına ard arda indirim gelmişti. Son olarak 29 ve 30 Kasım tarihlerinde motorin fiyatlarına uygulanan indirimin ardından araç sahipleri soluğu akaryakıt istasyonlarında almıştı. Şimdi ise motorine zam geleceği duyuruldu.
İndirimin ardından zam geliyor!
Kasım ayı akaryakıt fiyatları için indirim ayı olmuştu. Benzine önce 1,56, sonra 75 kuruş ve ardından 1 lira 16 kuruş indirim yapılmıştı. Motorine ise önce 95 kuruş sonra da 47 kuruş indirim gelmişti. Ancak motorine gelecek olan yeni zam indirimi götürdü. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorin fiyatlarına 3 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında şimdilik bir değişiklik yapılmazken motorine yapılan indirimler geri alınmış oldu.