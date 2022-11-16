MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 13:53

Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor

2000'li yılların başına damga vuran Gökhan Özen şarkılarıyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakıyordu. Kariyerinin tam zirvesindeyken aldığı ani kararla yurt dışına yerleşen şarkıcının yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri herkesi şaşırttı. Bakın, Gökhan Özen yakışıklılığıyla yıllara nasıl meydan okuyor...

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 13:53
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Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor


Aramazsan Arama, Benim İçin Napardın ve Dayanamam gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen şarkıcı Gökhan Özen, yıllar sonra ortaya çıktı. Yurtdışına yerleştikten sonra sessizliğe bürünen Özen'in yeni hali görenlerin ağzını açık bırakıyor.

YURTDIŞI ONA YARADI!

Aldığı ani bir kararla Türkiye'yi terk eden şarkıcı, yedi senedir hayatına Los Angeles'ta devam ediyor. Sosyal medya hesabından hayatıyla ilgili paylaşım yapmayı sevmeyen 42 yaşındaki Gökhan Özen, kendini merak edenlere "Sükunet ve huzur içerisinde hayatımı yaşıyorum, sessizliğim kimseyi korkutmasın" sözlerini kullanmıştı.



 gökhan özen yeni hali

Ülkedeki dertli durumlardan dolayı projelerini durdurduğunu belirten şarkıcı uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirtti.

 gökhan özen yeni hali

2010'de Selen Sevigen'le hayatını birleştiren şarkıcı 2016 yılında boşanmıştı. Gökhan Özen sadece kızlarını görebilmek için ara sıra ülkeye geçici olarak dönüş yapıyor. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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