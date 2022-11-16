Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor







YURTDIŞI ONA YARADI!







Aramazsan Arama, Benim İçin Napardın ve Dayanamam gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen şarkıcı Gökhan Özen, yıllar sonra ortaya çıktı. Yurtdışına yerleştikten sonra sessizliğe bürünen Özen'in yeni hali görenlerin ağzını açık bırakıyor.Aldığı ani bir kararla Türkiye'yi terk eden şarkıcı, yedi senedir hayatına Los Angeles'ta devam ediyor. Sosyal medya hesabından hayatıyla ilgili paylaşım yapmayı sevmeyen 42 yaşındaki Gökhan Özen, kendini merak edenlere "Sükunet ve huzur içerisinde hayatımı yaşıyorum, sessizliğim kimseyi korkutmasın" sözlerini kullanmıştı.Ülkedeki dertli durumlardan dolayı projelerini durdurduğunu belirten şarkıcı uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirtti.2010'de Selen Sevigen'le hayatını birleştiren şarkıcı 2016 yılında boşanmıştı. Gökhan Özen sadece kızlarını görebilmek için ara sıra ülkeye geçici olarak dönüş yapıyor.