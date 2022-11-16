Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in yanından ayırmadığı Asena yıllar sonra ortaya çıktı! 2. Sayfa'ya konuk olan oryantelin değişimi herkesi şaşırttı







ASENA KİM?







2. Sayfa programına konuk olan Asena, bir dönemler İbrahim Tatlıses'le yaşadığı iliş ki ve kıvrak danslarıyla gündem olmuştu. Eski oryanteli uzun zaman sonra ekranda görenler ise yaşadığı değişim karşısında şaştı kaldı. Şimdilerde evli ve mutlu bir hayat süren Asena, kendi restoranının işletmeciliğini yaparken aynı zamanda bir de gelinlik mağazası açtı.Rizeli olan Asena Çakmak, 1977'de İstanbul'da doğmuştur. Rus kökenli bir anne ile büyüyen Asena çocukluk yıllarını Almanya'da geçirmiştir. 15 yaşındayken ülkeye dönüş yapmıştır. Marmara Üniversitesi Otelcilik ve Turizm bölümünden mezun olmuş ardından Bilgi Üniversite'sine kayıt yaptırmıştır.1998'de dans yeteneği keşfedilen Asena şöhretin kapılarını aralamıştır. Asena'nın ilk TV deneyimi Mustafa Topaloğlu'nun sayesinde olmuştur. Yaşı henüz tutmadığı için iki ay TV'ye ara veren Asena, 1999 yılı sonrasında TV ekranlarına kesin dönüş yapmıştır. 2017'de Hasan Dere'yle dünya evine giren oryantel ekranlardan uzaklaşarak sakin bir hayat sürmeye başlamıştır.