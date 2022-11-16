MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 14:09

Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in yanından ayırmadığı Asena yıllar sonra ortaya çıktı! 2. Sayfa'ya konuk olan oryantelin değişimi herkesi şaşırttı

Bir dönemlerin ünlü oryanteli Asena yaptığı dans şovlarla gündeme damga vuruyordu. Evlendikten sonra oryantelliği bırakan ve sessiz bir yaşam sürmeye başlayan Asena, bugün 2. Sayfa programının konuğu oldu. Şimdi bambaşka bir hayat süren eski oryantalin değişimi herkesi hayret ettirdi.

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 14:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in yanından ayırmadığı Asena yıllar sonra ortaya çıktı! 2. Sayfa'ya konuk olan oryantelin değişimi herkesi şaşırttı


2. Sayfa programına konuk olan Asena, bir dönemler İbrahim Tatlıses'le yaşadığı iliş ki ve kıvrak danslarıyla gündem olmuştu. Eski oryanteli uzun zaman sonra ekranda görenler ise yaşadığı değişim karşısında şaştı kaldı.

Şimdilerde evli ve mutlu bir hayat süren Asena, kendi restoranının işletmeciliğini yaparken aynı zamanda bir de gelinlik mağazası açtı.

ASENA KİM?



Rizeli olan Asena Çakmak, 1977'de İstanbul'da doğmuştur. Rus kökenli bir anne ile büyüyen Asena çocukluk yıllarını Almanya'da geçirmiştir. 15 yaşındayken ülkeye dönüş yapmıştır. Marmara Üniversitesi Otelcilik ve Turizm bölümünden mezun olmuş ardından Bilgi Üniversite'sine kayıt yaptırmıştır.

 asena

1998'de dans yeteneği keşfedilen Asena şöhretin kapılarını aralamıştır. Asena'nın ilk TV deneyimi Mustafa Topaloğlu'nun sayesinde olmuştur. Yaşı henüz tutmadığı için iki ay TV'ye ara veren Asena, 1999 yılı sonrasında TV ekranlarına kesin dönüş yapmıştır.

2017'de Hasan Dere'yle dünya evine giren oryantel ekranlardan uzaklaşarak sakin bir hayat sürmeye başlamıştır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor
40 günlük evlilikte kriz mi var? Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, dert yanmaya başladı!
40 günlük evlilikte kriz mi var? Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, dert yanmaya başladı!
Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti
Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti
Haluk Levent'ten öğrencilere yurt müjdesi: 4 yıl boyunca ceplerinden tek kuruş çıkmayacak!
Haluk Levent'ten öğrencilere yurt müjdesi: 4 yıl boyunca ceplerinden tek kuruş çıkmayacak!
Mahkemeden Teoman'ı üzen karar
Mahkemeden Teoman'ı üzen karar
Son Haberler
Doğal gaz ve elektrik faturası desteğinde son dakika gelişmesi: Sosyal yardımlarda kalemler tek tek açıklandı!
Doğal gaz ve elektrik faturası desteğinde son dakika gelişmesi: Sosyal...
Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin bir numarası olan strudel püf noktaları ve yapılışı
Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin...
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda...
Diyarbakır'da İskoç rüzgarı! Büyük karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesinde etekle gezince ortaya renkli görüntüler çıktı
Diyarbakır'da İskoç rüzgarı! Büyük karşılaşma için Diyarbakır'a...
Masterchef Gamze kaç yaşında, mesleği ne? Gamze Tosun aslen nereli? Masterchef Gamze Tosun biyografisi
Masterchef Gamze kaç yaşında, mesleği ne? Gamze Tosun aslen nereli?...
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 yayın akışında yok! O şaşırtan neden izleyicileri üzdü
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan...
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt...
Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere sevdirecek bu tarif sofraların aranan lezzeti oldu! Hamsi kuşu püf noktaları
Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere...
Masterchef donut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yiyenlerin bir tane daha istediği donut tarifi
Masterchef donut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yiyenlerin bir...
Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor!
Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı...
Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara gönderilmeye başlandı!
Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara...
Efsane dizi Arka Sokaklar'da büyük kriz! Yapım şirketi düğmeye bastı! Çekimler 45 gün durduruldu
Efsane dizi Arka Sokaklar'da büyük kriz! Yapım şirketi düğmeye bastı!...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yine yaptı yapacağını! 16-30 Kasım indirim listesi açıklandı marketlerde izdiham başladı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yine yaptı yapacağını! 16-30 Kasım...
Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti
Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program var? 16 Kasım TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program var? 16 Kasım...