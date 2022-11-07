Bir zamanların efsane dizisi yeniden ekranlara dönüyor! Arka Sıradakiler dizisinin sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi







3 İSİM YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİ!







2007-2012 seneleri arasında FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan gençlik dizisi Arka Sıradakiler, o zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu. Aradan geçen 10 yılda dizinin oyuncularının ne durumda olduğu merak edilirken, sevilen üç oyuncu yıllar sonra bir araya geldi.Arka Sıradakiler dizisinin üç başarılı oyuncusu Bülent Çetinaslan, Sevda Kılıç ve Temmuz Karitutal yıllar sonra bir araya geldi.Yıllar sonra buluşan oyuncular geçmişi ya etti. Dizide Oktay, Özge ve Yadigar karakterlerini canlandıran oyuncuların yeni halleri olay oldu. Oyuncuları yıllar sonra görenler "Yıllar vurmuş", "Pek değişmemişler ya", "Oktay yaşlanmış" gibi yorumlar yaptı.