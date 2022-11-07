MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:03

Bir zamanların efsane dizisi yeniden ekranlara dönüyor! Arka Sıradakiler dizisinin sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu ve yayınlandığı dönem büyük ses getiren Arka Sıradakiler dizisinin üç oyuncusu yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin üç başarılı oyuncusunun bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırırken, "Arka sıradakiler yeniden mi başlıyor?" sorusunu da gündeme getirdi.

MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:03
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Bir zamanların efsane dizisi yeniden ekranlara dönüyor! Arka Sıradakiler dizisinin sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi


2007-2012 seneleri arasında FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan gençlik dizisi Arka Sıradakiler, o zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu. Aradan geçen 10 yılda dizinin oyuncularının ne durumda olduğu merak edilirken, sevilen üç oyuncu yıllar sonra bir araya geldi.

3 İSİM YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİ!

Arka Sıradakiler dizisinin üç başarılı oyuncusu Bülent Çetinaslan, Sevda Kılıç ve Temmuz Karitutal yıllar sonra bir araya geldi.



 arka sıradakiler

Yıllar sonra buluşan oyuncular geçmişi ya etti. Dizide Oktay, Özge ve Yadigar karakterlerini canlandıran oyuncuların yeni halleri olay oldu.

Oyuncuları yıllar sonra görenler "Yıllar vurmuş", "Pek değişmemişler ya", "Oktay yaşlanmış" gibi yorumlar yaptı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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