Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı! Bircan Bali bu kez köşeye sıkıştı: Bir anda ortada kalabilir!

Geçtiğimiz haftalarda bir süredir bvirlikte olduğu sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ilişkisini bitiren oyuncu Hafsanur Sancaktutan, hayranlarını oldukça endişelendiren bir açıklamayla manşetlere taşındı. Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihar ettiğini iddia etti. Hakkında ortaya atılan iddiaları kategorik olarak reddeden Sancaktutan, Hadise'den destek aldı. Hadise ve Hafsanur Sancaktutan'ın yaptıkları açıklamalar sonrası bu açıklamalara yanıt olarak Bali'nin sözleri dikkat çekti.
Afra Saraçoğlu'nun bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı yönümde ortaya çıkan iddiaların ardından Hafzanur Sancaktutan, üzerine bir süredir birlikte olduğu Deniz Can Aktaş'tan da ayrıldı. Hakkında çıkan dedikodularla ilgili konuşan güzel oyuncu Mert Yazıoğlu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hakkımda çıkarılan magazin haberleri gerçek dışıdır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşım, görmekten çok mutlu olduğum biri. Yılın son gününde bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Bu yeni yılda herkese başarılar dilerim." Sancaktutan daha sonrasında Bircan Bali'nin kendisine olan iddiasıyla ortaya çıktı.
AİLESİYLE YEDİĞİ YEMEK KABUSU OLDUEtkili oyunculuğuyla övgü toplayan Hafzanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz Cuma günü ailesiyle akçam yemeğine çıktığı öğrenilirken yemeğin kabusa döndüğü öğrenildi. Eve giderken durumu kötüleştiği anlaşılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği yönünde yapılan teşhisin ardından güzel oyuncunun midesi yıkandıktan sonra bir süre gözetim altında tutuldu ve daha sonra taburcu edildi.
"BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETTİ"Ancak Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihar etmeye çalıştığına inanıyor. Bircan Bali sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Maalesef bir dergiden üzücü bir haber vermek için kara fondayım. Çok popüler bir oyuncu! Dün gece kendini öldürmeye çalıştı, bileğini kesti ve ilaç da aldı. .Şu anda hala hastanede, çok şükür ölmemiş bakıyorum.Programda adını açıklayacağım." ifadelerini kullandı. Bircan Bali dünkü paylaşımında detaylandırarak, 'Genç bir kızın hayatına son vermek için neler yaşadığını araştırıyorum. Bir açıklaması daha olduğunu belirten Bircan Bali, ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu duyurdu.
Bircan Bali'nin hakkında ortaya attığı intihar iddialarını sert bire dille yalanlayan Hafsanur Sancaktutan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Herkese merhaba. Az önce bir televizyon programı beni ve ailemi çok üzdü. Tedavi gördüğüm hastaneden gerekli raporları alarak yasal süreci başlatacağım." dedi. İntihar ettiği yönündeki tüm iddilaları yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, bileğinin fotoğrafını da yayınladı. Bircan Bali bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından "Haberlerimi destekliyorum" diye konuştu.