MAGAZİN
18 Ocak 2023 - 01:16

Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı! Bircan Bali bu kez köşeye sıkıştı: Bir anda ortada kalabilir!

Hadise, Bircan Bali ile Hafzanur Sancaktutan arasındaki savaşa katıldı! Bircan Bali'nin bu kez köşeye sıkıştığı görülürken bir anda ortada kalabileceği söylenmeye başlandı.

MAGAZİN
18 Ocak 2023 - 01:16
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Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı! Bircan Bali bu kez köşeye sıkıştı: Bir anda ortada kalabilir!


Geçtiğimiz haftalarda bir süredir bvirlikte olduğu sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ilişkisini bitiren oyuncu Hafsanur Sancaktutan, hayranlarını oldukça endişelendiren bir açıklamayla manşetlere taşındı. Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihar ettiğini iddia etti. Hakkında ortaya atılan iddiaları kategorik olarak reddeden Sancaktutan, Hadise'den destek aldı. Hadise ve Hafsanur Sancaktutan'ın yaptıkları açıklamalar sonrası bu açıklamalara yanıt olarak Bali'nin sözleri dikkat çekti.

Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı



Afra Saraçoğlu'nun bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı yönümde ortaya çıkan iddiaların ardından Hafzanur Sancaktutan, üzerine bir süredir birlikte olduğu Deniz Can Aktaş'tan da ayrıldı. Hakkında çıkan dedikodularla ilgili konuşan güzel oyuncu Mert Yazıoğlu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hakkımda çıkarılan magazin haberleri gerçek dışıdır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşım, görmekten çok mutlu olduğum biri. Yılın son gününde bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Bu yeni yılda herkese başarılar dilerim." Sancaktutan daha sonrasında Bircan Bali'nin kendisine olan iddiasıyla ortaya çıktı.

AİLESİYLE YEDİĞİ YEMEK KABUSU OLDU

Etkili oyunculuğuyla övgü toplayan Hafzanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz Cuma günü ailesiyle akçam yemeğine çıktığı öğrenilirken yemeğin kabusa döndüğü öğrenildi. Eve giderken durumu kötüleştiği anlaşılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği yönünde yapılan teşhisin ardından güzel oyuncunun midesi yıkandıktan sonra bir süre gözetim altında tutuldu ve daha sonra taburcu edildi.

Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı

"BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETTİ"

Ancak Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihar etmeye çalıştığına inanıyor. Bircan Bali sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Maalesef bir dergiden üzücü bir haber vermek için kara fondayım. Çok popüler bir oyuncu! Dün gece kendini öldürmeye çalıştı, bileğini kesti ve ilaç da aldı. .Şu anda hala hastanede, çok şükür ölmemiş bakıyorum.Programda adını açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Bircan Bali dünkü paylaşımında detaylandırarak, 'Genç bir kızın hayatına son vermek için neler yaşadığını araştırıyorum. Bir açıklaması daha olduğunu belirten Bircan Bali, ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu duyurdu.

Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı

Bircan Bali'nin hakkında ortaya attığı intihar iddialarını sert bire dille yalanlayan Hafsanur Sancaktutan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Herkese merhaba. Az önce bir televizyon programı beni ve ailemi çok üzdü. Tedavi gördüğüm hastaneden gerekli raporları alarak yasal süreci başlatacağım." dedi. İntihar ettiği yönündeki tüm iddilaları yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, bileğinin fotoğrafını da yayınladı. Bircan Bali bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından "Haberlerimi destekliyorum" diye konuştu.

Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı

HADİSE'DEN HAFSANUR'A TAM DESTEK!

Diğer taraftan ünlü şarkıcı Hadise de bu konuya ilişkin bir paylaşım yaptı ve Hafsanur Sancaktutan'a destek verdi. Sosyal medyadan açıklamasını yayınlayan Hadise, Bu sefer hedeflerinde genç bir kadın var! Yine aynı tavırlarla, aynı tehditlerle, aynı haksızlıklarla bir kadını defalarca açıklama yapmaya zorluyorlar. Magazin adı altındaki mahremiyeti ihlal eden kısıtlamalar artık tamamen ortadan kalktı.

Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı

BİRCAN BALİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hadise'ye Instagram sayfasından yanıt veren Bircan Bali, "Hadise sen de susmalısın... Sana bir şey yok, bütün bu yaşananların sorumluluğunu üstlenme..." şeklinde ifadelerle yanıt verdi.

Bircan Bali ve Hafzanur Sancaktutan savaşına Hadise de katıldı

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