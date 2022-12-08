Birce Akalay’dan aşk itirafı













Yayınlandığı dönemin efsanelerinden Siyah Beyaz Aşk dizisinin başrolleri Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasında yıllardır süre gelen adı konulamamış bir arkadaşlık söz konusu. İlk partnerliklerinden bu yana yıllardır zaman zaman gündeme bomba gibi düşen aşk iddialarını cevapsız bırakıp samimi pozlar vermeye devam eden iki oyuncu arasında ki ilişki herkes için merak konusu. Yakın zamanda gerek ailelerle olan ilişkileri gerek birlikte yaptıkları tatiller ile gündeme gelen oyunculardan herhangi bir açıklama gelmemekle aralarında ki ilişki gün geçtikçe daha büyük merak uyandırıyordu. Güzel oyuncu Birce Akalay’ın son paylaşımı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü.Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ve adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Birce Akalay’ın aşk iddiaları yıllar öncelerine dayanıyordu. Ancak yakışıklı oyuncunun bir dönem evlilik yapması ve çocuk sahibi olması ardından iddialar çürümüştü. Yakışıklı oyuncu yakın zaman da oğlunun annesi ile yaklaşık beş yıldır devam eden evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Ardından eski partnerler digital bir platforma hazırlanan ‘Kuş Uçuşu’ dizisi için tekrar partner olmuş ve ardından çıktıkları tatil ve samimi pozlar ile yeniden aşk iddiaları ile gündeme gelmişlerdi. İddialara karşı bir yalanlamada bulunmayan oyunculardan Birce Akalay’ın sosyal medya hesabında oyuncu İbrahim Çelikkol ile samimi bir pozunu şarkıcı Teoman’ın romantik parçalarından ‘Sevdim Seni Bir Kere’ isimli parçasıyla yayınlaması sosyal medyada takiplerini adeta şoka uğrattı.