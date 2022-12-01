Birce Akalay'dan sır dolu paylaşım! Tesettüre giren Akalay hayranlarını heyecanlandırdı













TESETTÜRE GİRDİ!

Netfilix platformunda yayınlanan "Kuş Uçuşu" ve "Mezarlık" isimli dizileriyle rekor üstüne rekor kıran Birce Akalay, şimdilerde kendini dinliyor. Yer Gök Aşk isimli dizide canlandırdığı "Havva" karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran Akalay bu zamana kadar birçok başarılı yapımda yer aldı. Şimdilerde tatil yapan güzel oyuncu bur taraftan da "Kuş Uçuşu 2" için hazırlık yapıyor.Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Akalay, güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Bir marka için kamera karşısına geçen güzel oyuncu tesettüre girdiği anları hayranlarıyla da paylaştı.Birce Akalay'ın o kareleri, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.