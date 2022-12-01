MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 05:00

Birce Akalay'dan sır dolu paylaşım! Tesettüre giren Akalay hayranlarını heyecanlandırdı

Son dönemlerde rol aldığı yapımlarla başarısına başarı katan Birce Akalay, son paylaşımlarıyla gündem oldu. Tesettürlü pozlarını hayranlarıyla paylaşan Akalay o kareleriyle görenleri mest etti. İşte, Birce Akalay'ın gündem olan paylaşımı...

MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 05:00
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Birce Akalay'dan sır dolu paylaşım! Tesettüre giren Akalay hayranlarını heyecanlandırdı


Netfilix platformunda yayınlanan "Kuş Uçuşu" ve "Mezarlık" isimli dizileriyle rekor üstüne rekor kıran Birce Akalay, şimdilerde kendini dinliyor.

Yer Gök Aşk isimli dizide canlandırdığı "Havva" karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran Akalay bu zamana kadar birçok başarılı yapımda yer aldı. Şimdilerde tatil yapan güzel oyuncu bur taraftan da "Kuş Uçuşu 2" için hazırlık yapıyor.



 birce akalay tesettür

TESETTÜRE GİRDİ!

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Akalay, güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Bir marka için kamera karşısına geçen güzel oyuncu tesettüre girdiği anları hayranlarıyla da paylaştı.

 birce akalay tesettür

Birce Akalay'ın o kareleri, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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