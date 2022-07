Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay iddialara böyle karşılık verdi! Hayranları yorum yağmuruna tuttu

Aşk iddialarına cevap gibi paylaşım

Netflix platformunda yer alan Kuş Uçuşu isimli mini dizide canlandırdığı Lale karakteriyle çok konuşulan Birce Akalay, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yer aldığı projelerle başarısından söz ettiren Akalay’ın adı, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile anılıyor.Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, Siyah Beyaz Aşk isimli dizide başrolü paylaştığı yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ile Kuş Uçuşu isimli dizide de kamera karşısına geçti. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan ikili hakkında aşk iddialarının ortaya atılması da gecikmedi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflar paylaşması akıllara “Aşk mı yaşıyorlar?” sorularını getirdi.Takipçilerinin sık sık ortaya attığı aşk iddialarına cevap gibi paylaşım güzel oyuncu Birce Akalay’dan geldi. Havuzda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalay, gönderisine İbrahim Çelikkol’u da etiketledi. Paylaşımına, "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere… İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın" notunu düşen oyuncunun bu gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.Son olarak Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli dizilerde sergilediği performansla hafızalara kazınan güzel oyuncu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Sosyal medya hesabı ınstagramda 2.7 milyon takipçisi bulunan Akalay’ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geliyor.Güzel oyuncu Birce Akalay’ın yıllar öncesine ait görüntüleri de ortaya çıktı. Eski hali ile şimdiki hali arasındaki fark dikkat çekerken, güzel oyuncunun yüzüne uyguladığı operasyonlar da gözden kaçmadı. Dudaklarını dolgunlaştıran ve kaşlarını kalınlaştıran güzel oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı. Ayrıca Akalay’ın 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduğu da biliniyor.Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Havva rolüyle kariyerine adım atan oyuncu, daha sonra pek çok farklı yapımda yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen’in yönettiği Yedi Kocalı Hürmüz oyunda sahne alan oyuncu böylece tiyatroda da kendini gösterdi. Daha sonra 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda 'Zilha' rolünü canlandırmaya başladı. Güzel oyuncu ayrıca, Babil dizisinde İlay karakterine de can verdi.2014 yılında Sarp Levendoğlu ile hayatını birleştiren oyuncunun bu evliliği çok uzun sürmedi. 2 yıl sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayıran çift 17 Ocak 2017 tarihinde boşandı.