MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 20:53

Birce Akalay'ın tesettürlü pozlarında beğeni butonu çöktü! Gören bir daha baktı..

Birce Akalay'ın tesettürlü hali sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Son dönemde yaptığı dijital çalışmalarıyla adından söz ettiren Birce Akalay'ın paylaştığı tesettürlü pozları büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili tüm detaylar burada..

MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 20:53
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Birce Akalay'ın tesettürlü pozlarında beğeni butonu çöktü! Gören bir daha baktı..


Ekranların en sevilen simalarından biri olan Birce Akalay, sosyal medya hesaplarından paylaştığı son pozlarla kısa sürede adından söz ettirdi.

Birce Akalay tesettür



Yer aldığı projelerle izleyicileri ekranları başına kilitleyen güzel oyuncunun özel bir çekim için kamerakara verdiği pozlar büyük yankı uyandırdı. Birce Akalay'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, ünlü oyuncunun başörtülü pozu gündem oldu.

Birce Akalay tesettür

Birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Birce Akalay, Netflix'te Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisi ile ekranlara gelmişti. Birce Akalay hem güzelliği hem de başarılı oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topladı.

BİRCE AKALAY'IN TESETTÜRLÜ POZLARI OLAY OLDU!

Birce Akalay tesettür

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncuların başında gelen Birce Akalay, sosyal medya hesaplarından tesettürlü pozlarını paylaştı. 37 yaşındaki güzel oyuncunun profesyonel bir çekim için objektiflerin karşısına geçtiği öğrenilirken ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İşte, Birce Akalay'ın tesettürlü pozlar...

Birce Akalay tesettür

Birce Akalay tesettür

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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