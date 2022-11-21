Birce Akalay'ın tesettürlü pozlarında beğeni butonu çöktü! Gören bir daha baktı..













BİRCE AKALAY'IN TESETTÜRLÜ POZLARI OLAY OLDU!





Ekranların en sevilen simalarından biri olan Birce Akalay, sosyal medya hesaplarından paylaştığı son pozlarla kısa sürede adından söz ettirdi.Yer aldığı projelerle izleyicileri ekranları başına kilitleyen güzel oyuncunun özel bir çekim için kamerakara verdiği pozlar büyük yankı uyandırdı. Birce Akalay'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, ünlü oyuncunun başörtülü pozu gündem oldu.Birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Birce Akalay, Netflix'te Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisi ile ekranlara gelmişti. Birce Akalay hem güzelliği hem de başarılı oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topladı.Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncuların başında gelen Birce Akalay, sosyal medya hesaplarından tesettürlü pozlarını paylaştı. 37 yaşındaki güzel oyuncunun profesyonel bir çekim için objektiflerin karşısına geçtiği öğrenilirken ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte, Birce Akalay'ın tesettürlü pozlar...