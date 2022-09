Birçok kişi şifa kaynağını çöpe atıyor! Duyduğunuzda çöpe attığınıza çok üzüleceksiniz! Her sofrada var... faydası suyunda

Yoğurt Suyu Faydaları







Yoğurt Suyu Nasıl Kullanılır?

Yoğurt, tüm dünyada popüler bir lezzettir. Besin değeri açısından zengin olan yoğurt suyu çıkarılır. Ancak bu su tek başına ve yemeklerle birlikte kullanıldığında birçok hastalığa karşı koruyucudur. Bağırsak ve kemik sağlığı üzerinde önemli etkileri olan yoğurt suyunun faydalarını duyduktan sonra atmadan önce iki kez düşüneceksiniz. Yoğurtlu suyu içmekten rahatsız oluyorsanız çorbalarınıza ve yemeklerinize ekleyebilirsiniz.• Yağ yakımını hızlandırmak için daha fazla yiyebilirsiniz. • Yoğurdun besin değeri oldukça yüksektir. Kalsiyum kaynağıdır. Bu yönüyle kas ve kemik gelişimini destekleyecektir. Büyüyen çocukların daha güçlü kemik yapısına sahip olmalarını sağlar. Kemik hücrelerinin daha hızlı yenilenmesinde etkili olduğu için kas yırtılmaları, kemik yaralanmaları ve kırıklar gibi durumlarda ilaç olacaktır. • Vücudun belirli bir miktarda sıvıya ihtiyacı vardır. Yoğurt suyu, sıvı ihtiyacınızı karşılamak için en doğal ve en sağlıklı sıvıdır. • Güçlü bir antioksidan olduğu için her derde deva olarak tüketilmelidir. Vücuttaki ödemi gidermek için ağızdan alınabilir ve enfeksiyon günlerinde bakterileri öldürmek daha iyidir. • İçerisindeki bakteriler kanser önleyici etkiye sahiptir, bu nedenle birçok kanser türüne karşı korur • Bağırsak problemleriniz varsa; Hazımsızlığı gidermek için yoğurt suyu içebilirsiniz. Mideyi rahatlatacak ve bağırsakları mutlu edecektir. • İçerdiği vitaminler sayesinde cilt ve saç sağlığını korur. Saçınıza gerekli nem dengesini sağlar. • Böbrek taşı nedeniyle stres altındaysanız, yoğurt suyunun antioksidan etkisi sayesinde böbrek taşlarını düşürmeniz daha kolay olacaktır. • Günlerce süren aktivite ve antrenman sonrası kas ağrılarını gidermek için kullanılabilir. Ağrı giderici özelliklere sahiptir. • A, D, E ve K vitaminleri açısından zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve her şeyden önce kış hastalıklarına karşı koruyucudur. • Yoğurt tiroid hastalarını da tedavi eder. Tiroid bezinin aktif çalışmasını sağlar. • Yoğurt suyu hücre yenilenmesini hızlandırır. Sonuç olarak kesikler, yaralar ve sivilce gibi durumları daha hızlı düzeltebilirsiniz. • Yoğurt içen şeker hastalarının kan şekeri dengesinin kontrol edilmesi. • İdrar yolu enfeksiyonlarını doğal ev ilaçları ile tedavi etmek için birkaç gün yoğurt suyu içilmesi tavsiye edilir. Mikrop öldürme özelliği ile enfeksiyonu vücuttan uzaklaştırır. • Yoğurt suyunun beyazlatıcı etkisi ile koltuk altı kararmalarından kurtulabilirsiniz. • Vitamin içerdiği için cildi pürüzsüzleştirir ve kırışıkları önler. • Soğuk dönemde göz ve dudak kenarlarında çatlaklar oluşur. Yoğurt bu çatlakları önler ve cildi yumuşak tutar. • Kısa süreli antibakteriyel ve cilt açıcı özelliğinden dolayı akne gibi durumlarda tercih edilir. • Yoğurt gibi ağız yaralarını iyileştirmede etkilidir. Her öğünde ölçülü olarak yoğurt suyu içerek ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz. • Son yılların korkulu rüyası olan kanserden korunmak için yoğurt tüketilmelidir. Yoğurt suyu, yoğurt içmekle aynı etkiye sahip olacaktır. Zararlı maddelerin vücuda girişini engeller ve kanser hücrelerine karşı duvar oluşturur. • Bebeklerde ve çocuklarda yoğurt suyu tüketimi daha sağlıklı bir ağız yapısı sağlar. Kalsiyum açısından zengin besinler diş çürümelerini de önler.Yoğurdun suyunu istediğiniz zaman içebilir, sağlıklı bir atıştırma yapabilirsiniz. Kek, börek gibi unlu mamüller yapacaksanız bir bardak yoğurt suyu kullanabilirsiniz, yüz maskesi yaparken de yoğurt suyu kullanabilirsiniz. Yoğurt çorbası şifa kaynağıdır. Yoğurt suyu kullanarak şifalı ve lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. Yoğurtlu salata yaparken özellikle cacık yaparken yoğurt suyunu kullanabilirsiniz.