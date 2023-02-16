Birden fazla evi olanlar! Belediyeden duyuru geldi: Kira ve nakit para için flaş karar!







BİR KİRA BİR YUVA PROJESİ







Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında şehirlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar için her şehirde yeni bir proje başlatılıyor. Peki İzmir'de başlayan Bir Kira Bir Yuva projesi nedir? Nasıl katkı sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında birçok vatandaş şehirlerinden ayrılarak başka bir şehirde düzen kurmak zorunda kaldı. Herkese örnek olması gereken bir proje de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer tarafından duyurulan Bir Kira Bir Yuva projesi vatandaş tarafından epey ilgiyle karşılandı. Proje kapsamında deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için boş evler açılabiliyor, kira desteğinde bulunulabiliyor. Proje 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde evini kaybeden depremzede vatandaşlara evini açmak, kirasını desteklemek için düzenlendi. Kampanya alt yapısı İhtiyaç Haritası tarafından oluşturuldu. İhtiyaç talepleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanıyor. Proje kapsamında vatandaş için üç aylık 10 bin TL kira desteği sağlanıyor.Sağlanan nakit destekleri kira ya da temel ihtiyaçlar için kullanılabiliyor. Proje kapsamında yardım etmek isteyen vatandaşlar 10 bin TL ve üzeri destek verenler ve depremzedeler aracısız şekilde buluşuyor. Nef Vakfı kampanyası hesabında biriktirilen tutarlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor. Nef Vakfı proje ile ilgili yasal izinlere sahip bir kuruluştur. Nef Vakfı'na yapılan nakit yardımlarının üçüncü kişilere transfer edilmesi mümkün değildir. Deprem nedeniyle evini kaybeden depremzede vatandaşlara destek olmak isteyen vatandaşlar projeye www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşabiliyor. Site içerisinde kira desteği almak istiyorum, kira desteği vermek istiyorum, evim kullanılsın istiyorum gibi seçenekler bulunuyor ve yardım edecek vatandaş kendine uygun olan seçeneği seçiyor. Kira desteği verecek vatandaşlar buradan seçim yaptıktan sonra form bilgilerini dolduruyor. Ev paylaşmak isteyen vatandaşlar da yine bilgilerini doldurarak kampanyaya katılım sağlamış oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri desteğe ihtiyaç duyulması halinde projeye katılan vatandaşlara ulaşım sağlıyor.