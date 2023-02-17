









YILDA İKİ KEZ ÖDENECEK! EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENECEK? O ŞEHİRLERE DİKKAT!





EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR KİMLER?







Birden fazla evi olanlar yandı! Bunu yapmayan kat kat ceza ödeyecek: O tarihe kadar süreniz var! İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Kütahya illerinde evi olanlar dikkat. Süresi içerisinde ödemelere ceza var! İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Kütahya şehirlerinden birinde mülk ve ev sahibi iseniz ödeyeceğiniz verginin detayları belli. Yılda iki kez ödenecek vergileri süresi içerisinde ödemeyenler cezalandırılacak. İşte detaylar...Son yapılan duyuruya göre bu şehirde oturanların çok dikkat etmesi gereken bir bildiri yayınlandı. Yılda iki kez alınan emlak vergisinde o şehirde yaşayanlara af yok. Emlak vergisi adı altında alınan ödemeler tapu sahibi kişilerden alınıyor. İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Kütahya ve diğer illerdeki vatandaşlar emlak vergilerini bu sene mart, nisan, mayıs ayında ödeyecek; ikinci ödemeler için tarih ise kasım ayında olacak. Bu seneki emlak vergisinde ise dikkat edilmesi gereken noktalar var, bazı durumlarda bu vergilerden muaf tutulabiliyorsunuz. İşte emlak vergisinden muaf tutulma şartları ve diğer ayrıntılar...Her yıl yılın belirli aylarında alınan emlak vergisinden bazı durumlarda muaf tutulabiliyorsunuz. Mart, Nisan, Mayıs aylarında birinci taksidi, ikinci taksidi kasım ayında ödenen vergiden muaf olabilirsiniz. Ancak muaf olmadıkları halde emlak vergisini ödemeyenler için ise gecikme zammı uygulanmaktadır. Bu nedenle bu süreyi kaçırmamaya dikkat edilmesi gerekir. Muaf tutulacak durumlar ise şu şekildedir. Eğer 200 metrekareden küçük bir eviniz var ise, engelle iseniz, gazi, şehit eşi ve çocuğu, işsiz, ev hanımı olan kişiler bu vergiden muaf tutulabiliyor. Muaf olduğunuz halde bu vergiyi ödemeye devam etmeniz halinde yapmış olduğunuz ödemeleri geri alabiliyorsunuz.