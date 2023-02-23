Kredi
23 Şubat 2023 - 00:30

Bireysel ihtiyaç kredisinde en uygun fırsat o bankadan geldi! Şubat 2023 kampanyası için acele edin bitmek üzere! Düşük faizle nakit paranızı hemen alın

Şubat ayı ihtiyaç kredisi başvuruları bitmeden Yapı Kredi ile ihtiyaç kredisi sahibi olabilirsiniz.

Kredi
23 Şubat 2023 - 00:30
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Bireysel ihtiyaç kredisinde en uygun fırsat o bankadan geldi! Şubat 2023 kampanyası için acele edin bitmek üzere! Düşük faizle nakit paranızı hemen alın
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Büyük Şubat ayı kampanyası bitmek üzere. Bireysel tüketici kredisi ihtiyaç sahibi olan her vatandaşa bankalar tarafından sunulmuştur. Yapı kredi bankası düşük faiz imkanı sayesinde müşterilerini sevindirdi. Hala başvurmamış olanlar için ise geç değil.

Tüketici Kredisi

Bireysel tüketici kredisi Şubat ayı kampanyalarından yararlanmak isteyen müşteriler başvurularını yaptıkları zamandan kısa bir süre içinde yanıt almaktadır. Onaylandığı anda ise nakit para anında hesaba geçmektedir.



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Bu Şubat ayı fırsatından yararlanmak isteyenler banka müşterisi olmasalar bile kısa sürede halledilmektedir. Banka müşterisi olunduğu anda ise hemen tüketici kredisine başvurmak mümkündür.

Nasıl Başvurulur?

Yapı Kredi tüketici kredisine mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden başvurmak mümkündür. Kişi gelir belgesiz ve masrafsız bir şekilde sağlanacak olan bu başvurulara ek olarak da kredi notu yüksek olan müşteriler daha hızlı bir şekilde başvurabilecektir.

SMS ile Başvuru

SMS yolu ile başvurmak isteyenler; TC kimlik numarasını, aylık gelirini ve doğum tarihini küçük boşluklar bırakarak 4411 numarasına gönderilmelidir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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