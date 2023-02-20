Birikimi olanlara parasına para katacak! 13.500 TL ek para kazanma şansı kapınıza kadar geldi! Bu yöntemle hemen başlayın













Vadeli Mevduat Hesaplarında Yüksek Faiz Oranları

Ek Kazanç için Vadeli Mevduat Hesaplarından Yararlanın

Ek Kazanç için Fırsat: Vadeli Mevduat Hesaplarına Yatırım Yapın! Birikimi olanlar, ek para kazanma fırsatına sahip. Paranızı vadeli mevduat hesaplarına yatırarak kenarda değer kaybetmek yerine bulunduğunuz yerden 13.493 TL daha kazanabilirsiniz. Vadeli hesaplara uygulanan ek faiz ile bankalar para kazandıkça paranız da değer kazanacak.Mevduat hesapları ile müşteriler yüksek faiz oranlarıyla ek para kazanabiliyor. Alternatifbank'ın yeni kampanyası yüzde 25 faiz oranı ile müşterilerine 13.493 TL ek kazanç sağlarken, Aktifbank N KOLAY bono kampanyası ile 32 gün vadeli mevduat hesabına yıllık yüzde 27 faiz oranı sunuyor. Bu kampanya ile müşteriler, mevduatlarının vadesi geldiğinde kendilerine iade edilen 13.493 TL net kazanç elde edebiliyor.Vadeli mevduat hesaplarına yatırım yaparak paranızın sizin için çalışmasını sağlayabilir ve aylık ek kazanç elde edebilirsiniz. Yüksek faiz oranları sunan bankalar sayesinde müşteriler birikimlerinden faydalanabilir. Bu nedenle, paranızın değer kaybetmesine izin vermek yerine, vadeli mevduat hesabına yatırım yapın ve ek kazanç elde edin.