Birikimi olanlarının içini eriten tahmin! Gram altın uçacak, dolar kuru patlayacak! O rakamları duyanın gözleri kamaşıyor!

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik çıkmazın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, yatırımcıları ve sade vatandaşı tedirgin eden ekonomi
piyasalarına ilişkin Ekonomi Uzmanı Memiş'in önemli açıklamaları gündeme oturdu.
MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ ARTIRIMI KARARLARINDAN SONRA EKONOMİ PİYASALARININ DURUMU ÜZERİNE İSLAM MEMİŞ'TEN YAKIN VE UZUN VADELİ TAHMİNLER
Küresel ekonomi piyasalarının şok etkisi yarattığı son günlerde, Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte tepetaklak olan para piyasaları ve altın piyasası, art arda gelen merkez bankalarından gelen faiz artırımı kararları sonrasında daha da büyük bir çıkmazın içerisine girdi.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI EKONOMİYİ DERİNDEN ETKİLİYOR!
Şubat 2022'te başlayan Rusya-Ukrayna savaşı da, ekonomi piyasalarını etkileyen önemli faktörlerden biri oldu. Gündelik hayatın giderek ağırlaşmasına yol açan ekonomi piyasaları, 2023 yılına girilmesi ile birlikte de yatay seyirlerini korumaya devam ediyor ancak son haftalarda tekrar dalgalı hareketlere dönüş yapması, hem yatırımcıları hem de sade vatandaşı tedirgin etmeye başladı. Bu durumda, uzmanların yakın ve uzun vadeli tahminleri daha da yakından takip edilmeye başlandı. Son açıklama Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir videosunda ekonomi piyasalarını değerlendiren Memiş, dolar kuruna ve euro kuruna ilişkin olarak önemli tahminlerde bulundu.
SEÇİMLERDEN SONRA KUR ATAKLARI OLABİLİR!
Memiş'in bu tahminleri, gündemde şok etkisi yarattı. Memiş, konuşmasında dolar kuruna ilişkin olarak "18,81 TL seviyelerinde" olduğunu, ancak kapalı çarşı piyasasında, bankalarda ve dövizcilerde 19 TL'nin üzerinde olduğunu söyledi. Bununla beraber, seçimlere kadar bozulmayacağını tahmin ettiklerini, ancak seçimlerden sonra kur atakları yaşanabileceğini ve özellikle haziran ayından sonra 24-25 TL seviyelerini görebiliriz diyerek tahminlerini açıkladı.
EURO ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, euro kuruna ilişkin olarak da 20,42 TL seviyesinin göründüğünü, ancak serbest piyasalarda bu seviyenin 20,66 TL civarında olduğunu vurguladı. Euro ile dolar kıyaslamasında euronun çok daha iyi performans sergilediğini dile getiren Memiş, gram altının rekor tazeleyerek bin 175 TL seviyesini gördüğünü ve kapalı çarşı piyasasında ise rekorun bin 195 olduğunu belirtti. Yılın ilk üç haftasında gram altında yüzde 81'lik bir kazancın gerçekleştiğini ve yıl içerisinde altında ve gümüşte yeni rekorların sık sık duyulacağını kaydeden Memiş, sene boyunca gram altında yükselişlerin devam edeceğini belirtti.