Birikmiş elektrik borcu olanlara devlet tek seferlik 3 bin 341 TL ödeyecek! Başvurana aylık ödeme de var







Aile Bakanlığı 3 bin 336 TL yardım yapacak







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapmayı sürdürüyor. Bu yardımlar hem nakit olarak hem de gıda, eğitim, giyinme ve barınma gibi kalemlerde sağlanıyor. Elektrik faturalarına yapılan zam sonrasında faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için de yeni bir yardım duyurusu yapıldı. Türkiye’deki binlerce vatandaşa elektrik yardımı yapılacak. Aile Bakanlığı yardım ödemelerine başladı. Elektrik faturalarını ödeyemeyen ve borcu biriken vatandaşlar için yardım yapılacak. Bakanlık vatandaşın 3 bin 336 TL’lik elektrik faturası borcunu kapatıyor.Bakanlığın yardımlarından biri de elektrik faturaları için oldu. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan panensefalit (SSPE) hastalığı sebebiyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan yapılacağı açıklandı. Bu hastalığın olduğu kişilerin hastalık bilgileri ve kimlik kartları ile SYDV’ye başvuru yapması gerekiyor. başvuru onaylanan kişilere Bakanlık tarafından her ay 3 bin 336 TL ödeme yapılıyor. Yukarıda belirtilen kronik rahatsızlığı olan kişilere “ Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği “ yapılıyor. Bu destekten yararlanmak için tedavi görmeye devam eden kişinin, hasta vekilinin, vasisinin veya velisinin SYDV’ye başvuru yapması gerekmektedir. Söz konusu başvurular sağlık raporu ve vakıftan alınan başvuru formu ile yapılıyor. Bu yardım, hasta kişiye ya da varsa ona bakmakla yükümlü olan kişilere ödenmektedir. Birikmiş elektrik borcu desteği kapsamında, cihazın kullanılmaya başladığı tarihten sonraki elektrik borcu SYDV tarafından ödenmektedir. Bakanlığın bu desteğinden yararlanmak için elektrik tüketim desteğine hak sahipliği kazanmış olmak gerekir. Hak sahibi olunan ilk ay tek seferlik olmak üzere ödeme yapılmaktadır. Yardım almaya hak kazananlar ilk ay, bu süreyi geçirmeden birikmiş elektrik borcu desteğine de başvuru yapmalılar. Hem aylık elektrik desteği hem de birikmiş elektrik borcu desteğine aynı anda başvuru yapmak mümkündür. Bu yardımı almak için kişilerin taşıması gereken şartlar ise şu şekildedir: İhtiyaç sahibi olunduğunun Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma SYDV karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekir. Bakıma ihtiyacı olan engelli için Evde Bakım Yardımı alınmıyor olması gerekir. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı şekilde hayatını devam ettirmek durumunda olunduğunun ispatlanması için rapor talep edilmektedir.