Birikmiş parayla altın almak isteyenler dikkat! İslam Memiş o günü işaret edip 'durun' dedi: İşte altının pik seviyesi!







İSLAM MEMİŞ ALTIN UYARILARI SÜRÜYOR







İslam Memiş altın yatırımcısı vatandaşı çarpıcı şekilde uyarmaya devam ediyor. Sık sık açıklamalar yapan İslam Memiş'in altın ile ilgili son uyarıları dikkat çekti. Peki altın yatırımcısının nelere dikkat çekmesi gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş geçtiğimiz günlerde altın piyasası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Amerika FED toplantısı kararı ile ilgili tahminlerini paylaşan Memiş, FED faiz puanının 25 olarak artırılabileceğini ya da faizlerde bir değişiklik yapılmayacağını söyledi. Ancak İslam Memiş kendi tahminlerine göre 25 puanlık artırım olacağını söyledi. Amerika'da bankaların iflas kararlarını açıklaması sonrasında 25 puan faiz artırımı yaşanırsa altın ve gümüş tarafında gerileme ve dolarda yükseliş olabileceğini söyledi.ONS altın güncel olarak 1.915, ONS gümüş 21.80 dolar seviyesine düşebilir. Aynı zamanda Euro paritesi 1.0630, dolar endeksi ise 105 seviyesine yükselebilir diyen İslam Memiş, eğer faiz artırımı pas geçilirse ONS altın fiyatının 2 bin 50 dolar, ONS gümüşün fiyatı 23 dolar seviyesine yükselebileceğini, Euro paritesinin 1.0880, dolar endeksinin 100.80 seviyesine yükselebileceğini söyledi. Aynı zamanda Türkiye Merkez Bankası da faiz kararlarını açıklayacak. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın 50 puanlık faiz artırımı olabileceğini ya da pas geçebileceğini düşünerek şu yorumları yaptı; 'Eğer artırım yaşanırsa Euro altın ve gümüş fiyatlarında ve borsa da satışlar yükselebileceğini, pas geçilirse piyasanın FED etkisinde kalmaya devam edecek.' Memiş, dışarı odaklı etkileşim olacağını, FED kararından önce bir karar verilmemesi gerektiğini söyledi.