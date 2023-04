Birkan Sokullu meğer daha önce o ünlüyle evlenmiş! Kendisinden daha ünlü çıktı: Düğünden o görüntü ortaya çıktı!

Aslı Enver Kimdir?







Birkan Sokullu Kimdir?

Masum Apartman ve Yüz Yıllık Mucize gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan Türk oyuncu Birkan Sokullu, son zamanlarda özel hayatıyla manşetlerde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşinin ünlü Türk oyuncu Aslı Enver'den olduğu ortaya çıktı. Birkan Sokullu ve Aslı Enver 2012 yılında evlendi, ancak evlilikleri uzun sürmedi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2015 yılında üç yıllık evliliklerini bitirme kararı aldılar. Boşanmalarının ardından her iki oyuncu da kariyerlerine odaklandı ve başarılı projelerde rol almaya devam etti.Aslı Enver, 10 Mayıs 1984, Londra doğumlu. Oyunculuk kariyerine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başlayan Enver, giderek daha büyük projelerde yer aldı. Enver, aralarında "Kış Güneşi", "İstanbul Sokakları", "İstanbullu Gelin" ve "Alev Alev" gibi popüler projelerin de bulunduğu birçok dizi ve filmde rol aldı.Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985, İstanbul doğumlu ve eski model. Küçük yaşlarda modelliğe ilgi duymaya başlayan Sokullu, 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Sokullu daha sonra oyunculuğa yöneldi ve "Küçük Kadınlar", "Kuzey Güney", "Fatih", "Kurt Seyit ve Sura", "Hayat Sark'lar" ve "Masumlar Apartman" gibi önemli projelerde yer ald'. Yeni projesi ise "Yüz Yıllık Mucize".