GÜNDEM
14 Şubat 2022 - 23:26

Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında yapılan görüşmelerin hemen ardından Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 13 ayrı anlaşma imza atıldı.

GÜNDEM
14 Şubat 2022 - 23:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı!
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmeler sonrasında iki ülke arasında 13 ayrı anlaşmanın imzalarını gerçekleştirdi.








Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz dizi resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin sonrasında ise Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 13 ayrı anlaşma hazırlıkları başlatıldı. 



Heyetler arası görüşmelerinde tamamlanması sonrasında iki ülke arasında sanayi, teknoloji, sağlık, iklim değişikliği, tarım, ticaret, savunma sanayii, kültür,  ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanını kapsayan 13 anlaşma imzalandı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
Son Haberler
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
Altını olan herkese indirimli faiz oranlı kredi imkanı!
Altını olan herkese indirimli faiz oranlı kredi imkanı!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!