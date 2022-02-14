Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmeler sonrasında iki ülke arasında 13 ayrı anlaşmanın imzalarını gerçekleştirdi.
Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz dizi resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin sonrasında ise Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 13 ayrı anlaşma hazırlıkları başlatıldı.
Heyetler arası görüşmelerinde tamamlanması sonrasında iki ülke arasında sanayi, teknoloji, sağlık, iklim değişikliği, tarım, ticaret, savunma sanayii, kültür, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanını kapsayan 13 anlaşma imzalandı.
Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz dizi resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin sonrasında ise Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 13 ayrı anlaşma hazırlıkları başlatıldı.
Heyetler arası görüşmelerinde tamamlanması sonrasında iki ülke arasında sanayi, teknoloji, sağlık, iklim değişikliği, tarım, ticaret, savunma sanayii, kültür, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanını kapsayan 13 anlaşma imzalandı.