GÜNDEM
22 Şubat 2022 - 00:11
Güncelleme: 22 Şubat 2022 - 00:14

Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın listede yer aldığı görüldü. BM'nin raporunu öğrenen kent sakinleri ise rapor karşısında şoke oldu.

GÜNDEM
22 Şubat 2022 - 00:11
Güncelleme: 22 Şubat 2022 - 00:14
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Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!
Birleşmiş Milletler'in (BM) düzenlediği 'Çevre Programı' kapsamında metropol şehirlerde artış gösteren ses kirliliği ile ilgili bir rapor hazırlandı. Raporda Türkiye'den Tokat'ın olması ise dikkatlerden kaçmadı.








Elde edilen istatistik verilerine göre, dünya genelinden en gürültülü kent 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olarak kaydedilirken listeye 82 desibelle Tokat'ta eklendi.

Konuyla ilgili yayınlanan haberin ulusal medyada yer alması sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bir araştırma başlattı. Yapılan araştırmada ise ölçümün 2009 yılı içerisinde karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı belirlendi.



TOKAT HALKI RAPORU REDDETTİ

BM'nin açıkladığı ses kirliliği raporunu öğrenen tokat halkı ise raporu şaşkınlıkla karşıladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere göre Tokat'ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu söyleyen vatandaşlar, söz konusu haberin hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmadığını anlattılar.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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