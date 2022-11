Birlikte ifşa görüntüleri yayılmıştı! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi o isim çıktı! Fotoğraflar hala...

Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi bakın kim çıktı







Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan kimdir?

Yıllar önce Vine adlı sosyal medya platformunda çektiği kısa videolarla Aslı Bekiroğlu, kariyerini oyunculuk üzerine yapıyor. Kısa bir süre önce özel hayatıyla gündeme gelen ünlü ismin fotoğraflarının bulunduğu hesabı çalınmış ve tüm özeli internet alemine yayılmıştı. Sevgilisiyle birlikte pozları ifşalanan Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Adı Mutluluk adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Aslı Bekiroğlu daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi çok izlenen yapımlarda yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları ortalığa saçılan Aslı Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.Birkaç yıl önce ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ile DJ sevgilisinin özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Sıkıntılı günler yaşadıktan sonra ilişkini sonlandıran Bekiroğlu, daha sonra Çağrı Telkıvıran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişkide de umduğunu bulamadı. Ünlü isim şimdilerde DJ Taykun Karaduman ile birliktelik yaşıyor. Aslı Bekiroğlu’nun o dönemki sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozlarının yayınlanması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü isim öyle zor günler yaşadı ki bunun için psikolojik destek bile aldı. İnternette hala dolaşan fotoğraflarla ilgili yıllar sonra açıklama yaptı.Aslı Bekiroğlu, Hasan Can Kaya’nın programına katılarak fotoğraflarının ifşalanması hakkında açıklama yaptı. Hasan Can Kaya fotoğraflar için “ İlgiyle izledik “ yorumunu yaparken, Aslı Bekiroğlu ise fotoğraflarının hala internette olduğunu gülerek anlattı. O dönem yaşadıklarını alaya alan Bekiroğlu, programa çıkamadan önce kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye düşündüğünü, sonra da arkadaşının “ İnternete Aslı Bekiroğlu yazsınlar her şey orada çıkıyor “ dediğini söyledi.Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’nü kazandı. Mezuniyetinin ardından mesleğini bir kenara bırakarak DJ’lik yapmaya başladı. Can Koçkan 1.75 boyunda ve 70 kilodur. Aslı Bekiroğlu’nun özel görüntülerinin yayınlanmasında eski sevgilisi Can Koçkan da nasibini almıştı. Çiftin birlikte müstehcen fotoğrafları yayınlaması nedeniyle iki isim de uzun ve zorlu günler yaşadı. Fotoğraf olayından sonra yollarını ayıran çift şimdi başka kişilerle birliktelik yaşıyor.