MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 16:40

Birlikte ifşa görüntüleri yayılmıştı! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi o isim çıktı! Fotoğraflar hala...

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda müstehcen görüntüleri internete sızdırılmıştı. Bu görüntülerdeki bir diğer isim de eski sevgilisiydi. Bakın o eski sevgili kim çıktı.

MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 16:40
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Birlikte ifşa görüntüleri yayılmıştı! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi o isim çıktı! Fotoğraflar hala...


Yıllar önce Vine adlı sosyal medya platformunda çektiği kısa videolarla Aslı Bekiroğlu, kariyerini oyunculuk üzerine yapıyor. Kısa bir süre önce özel hayatıyla gündeme gelen ünlü ismin fotoğraflarının bulunduğu hesabı çalınmış ve tüm özeli internet alemine yayılmıştı. Sevgilisiyle birlikte pozları ifşalanan Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Adı Mutluluk adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Aslı Bekiroğlu daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi çok izlenen yapımlarda yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları ortalığa saçılan Aslı Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.

Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi bakın kim çıktı



Birkaç yıl önce ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ile DJ sevgilisinin özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Sıkıntılı günler yaşadıktan sonra ilişkini sonlandıran Bekiroğlu, daha sonra Çağrı Telkıvıran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişkide de umduğunu bulamadı. Ünlü isim şimdilerde DJ Taykun Karaduman ile birliktelik yaşıyor.

Aslı Bekiroğlu’nun o dönemki sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozlarının yayınlanması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü isim öyle zor günler yaşadı ki bunun için psikolojik destek bile aldı. İnternette hala dolaşan fotoğraflarla ilgili yıllar sonra açıklama yaptı.

aslı bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu, Hasan Can Kaya’nın programına katılarak fotoğraflarının ifşalanması hakkında açıklama yaptı. Hasan Can Kaya fotoğraflar için “ İlgiyle izledik “ yorumunu yaparken, Aslı Bekiroğlu ise fotoğraflarının hala internette olduğunu gülerek anlattı. O dönem yaşadıklarını alaya alan Bekiroğlu, programa çıkamadan önce kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye düşündüğünü, sonra da arkadaşının “ İnternete Aslı Bekiroğlu yazsınlar her şey orada çıkıyor “ dediğini söyledi.

Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan kimdir?

Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’nü kazandı. Mezuniyetinin ardından mesleğini bir kenara bırakarak DJ’lik yapmaya başladı. Can Koçkan 1.75 boyunda ve 70 kilodur.

Aslı Bekiroğlu’nun özel görüntülerinin yayınlanmasında eski sevgilisi Can Koçkan da nasibini almıştı. Çiftin birlikte müstehcen fotoğrafları yayınlaması nedeniyle iki isim de uzun ve zorlu günler yaşadı. Fotoğraf olayından sonra yollarını ayıran çift şimdi başka kişilerle birliktelik yaşıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Survivor hem şampiyonluğu hem de aşkı getirdi! Survivor çifti nişanlandı: Kimsenin haberi yoktu!
Survivor hem şampiyonluğu hem de aşkı getirdi! Survivor çifti nişanlandı: Kimsenin haberi yoktu!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor
Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor
Bu kadarına pes dedirten iddia! Bakın Acun, Ebru Gündeş'i Hadise'ye neden tercih etmiş!
Bu kadarına pes dedirten iddia! Bakın Acun, Ebru Gündeş'i Hadise'ye neden tercih etmiş!
Son Haberler
Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı, neden istenmiyor?
Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı, neden istenmiyor?
EYT ile emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır, ne kadar olacak?
EYT ile emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT'den emekli olan ne...
İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) bursu sorgulama ekranı
İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) bursu sorgulama...
Survivor hem şampiyonluğu hem de aşkı getirdi! Survivor çifti nişanlandı: Kimsenin haberi yoktu!
Survivor hem şampiyonluğu hem de aşkı getirdi! Survivor çifti nişanlandı:...
Hem dava ediliyor hem de kadro dışı kalıyor!
Hem dava ediliyor hem de kadro dışı kalıyor!
Eczaneden ilaç alacaklar dikkat! Bu ilaç için 700 TL fark ödemek zorunda kalabilirsiniz!
Eczaneden ilaç alacaklar dikkat! Bu ilaç için 700 TL fark ödemek zorunda...
Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü
Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü
Polonya Milli Takımı turnuvaya F-16'larla gitti. Görüntü sosyal medyada viral oldu
Polonya Milli Takımı turnuvaya F-16'larla gitti. Görüntü sosyal medyada...
Tehlikeli bir kalp krizini 1 ay önceden anlamanızı sağlayacak 7 belirti
Tehlikeli bir kalp krizini 1 ay önceden anlamanızı sağlayacak 7 belirti
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...