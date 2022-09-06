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06 Eylül 2022 - 13:01

Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da SOCAR Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşen Turkcell GranFondo Serisi'nin İzmir etabı sona erdi. “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin” sloganıyla başlayan yarışa 30'dan fazla ülkeden 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

SPOR
06 Eylül 2022 - 13:01
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Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi


SOCAR Türkiye'nin ikinci kez ana sponsor olduğu Turkcell GranFondo Bisiklet Turnuvası'nın Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan İzmir etabı sona erdi. Geçen yıl yaklaşık bin 500 bisikletçinin katıldığı yarışta, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi.

Büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan İzmir yarışının kısa parkurunda kadınlarda Kübra Nur Pınarak ve erkeklerde Nurettin Emre Oruç, uzun parkurunda ise kadınlarda Sevcan Alper, erkeklerde Gökhan Uzuntaş ipi göğüsledi. “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin” yarışa katılan görme engelli bisikletçiler de tandem (ikili) bisikletleriyle yarışarak bu heyecanı yaşadılar.



111 ve 62 kilometrelik iki parkurdan oluşan uluslararası yarışmanın İzmir etabı Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe üzerinden Urla'ya uzandı ve başladığı noktada son buldu. Şirketin, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan EXPO alanında yarışmacılara dinlenme alanı, gıda ve içecek desteği verdiği belirtildi.

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