Bisikletin Şehir Içi Ulaşımda Kullanımını Artıracak Proje













Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği ‘Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş' projesinin ilk çalıştayı yapıldı. AB tarafından desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı Projesi çerçevesinde hibe almaya hak kazanan projenin paydaşlarının yer aldığı çalıştayda şehir içi ulaşımda bisikletin önemi ve bisiklet sürücülerinin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, bisiklet kültürü oluşturmak için geliştirdiği ‘Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş' projesinin ilk toplantısı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. AB tarafından desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı Projesi çerçevesinde hibe almaya hak kazanan projenin paydaşlarının yer aldığı çalıştayda şehir içi ulaşımda bisikletin önemi ve bisiklet sürücülerinin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası ortaklığında hayata geçirilecek proje ile ulaşım ağında motorlu kara taşıtı sürücüleri nezdinde bisikletlilerin farkındalığını artırmak, empati oluşturmak ve bisiklet kullanıcılarına bisikletli ulaşım kurallarını benimsetmek amaçlanıyor. Aynı zamanda farkındalık oluşturulması, Sakarya'da bisikletin yaygın ve güvenilir bir ulaşım aracı olması için araç sürücülerinin ve bisikletlilerin empati anlayışlarının arttırılması hedefleniyor.Çalıştayda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, projenin önemine ilişkin bir sunum yaptı. Daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak söz aldı. Ak, konuşmasında, bisikletlilerin karşılaşabilecekleri engellere vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerimiz ve kurumlarımızla kaldırım ve özellikle yaya geçişlerindeki bisikletlilerin karşılaşabileceği engelleri en aza indirilmesi noktasında tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bisiklet şehri Sakarya imajını güçlendirecek, bisikletini bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik edecek adımları atmaya devam edeceğiz” dedi. Ak, ayrıca bisikletli ulaşımın gerek ekonomik gerek şehir içi trafik gerekse toplu ulaşımı rahatlatacağını söyledi.‘Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş' projesi çerçevesinde şehir içi ulaşım ağında yer alan minibüslere, belediye otobüslerine, duraklarda farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Bisiklet sürücülerine kask ve kedi gözü reflektörleri ile yelekler dağıtılacak. Empati eğitimi ve bilgilendirme toplantıları yapılacak. Aynı zamanda özellikle şehir içi sürüşlerde bisikletlilerin güvenli bir şehir içi ulaşım aracı olarak bisikleti kullanabilmeleri için bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilecek.