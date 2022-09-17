YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:18

Bisikletli 2 afacan otomobile çarpınca yaralandılar

Bilecik'te hareket halindeki hafif ticari araca bisikletli 2 afacanın çarptı. Kazada 2 afacan çeşitli yerlerinden yaralandı. Bisiklet kazasında yaralanan minik çocuk 'Hastanede iğne yok değil mi' sözlerine 112 çalışanları 'Yok' diye cevap verdi.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:18
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Bisikletli 2 afacan otomobile çarpınca yaralandılar

Alınan bilgilere göre; İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde hareket halinde bulunan Selahattin B. idaresindeki 11 AD 266 plakasına sahip hafif ticari araca karşıdan gelen Eren M. (13) idaresindeki bisiklet çarptı. Kazada bisiklet devrilirken, sürücüsü ve arkasında yolcu olarak Yiğit M. (8) yaralandı. Yaralılar olay mahaline gelen 112 Acil Servis ekiplerince gerçekleştirilen müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit M.'nin 'Babamı istiyorum, baba baba' ve 'Hastanede iğne yok demi' feryatlarını polis ve 112 ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan bisikletli çocukların bir çalışma sırasında açılan çukuru tam kapatmadıkları için burada dengelerinin kaybederek araca çarptıkları öğrenildi. Bu kaza sonrası belediye yetkileri bu alana çakıl döktü.

Cem Kaan Toka

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Haber Editörü
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