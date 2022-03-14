Bitcoin Avrupa'da yasaklanmadı













Belçika Brüksel'de gerçekleştirilen AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısı sonrasında toplantının gündeminde olan kripto para birimlerinin kullanımını düzenleyen yasa tasarısı hakkında bilgilendirme yapıldı.Yapılan toplantıda, kripto para birimlerinin çevresel ayak izinin azaltılmasını da kapsayan değişiklik önerisi yapılan oylama sonrasında, 32 "hayır", 24 "evet", 6 "çekimser" oyla reddedildi.Söz konusu yapılacak olan değişiklik iş ispatı modeliyle enerji yoğun biçimde kripto madencilik faaliyeti kullanan Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli para birimlerinin ticaretinin yasaklanmasını içeriyordu.Yüksek enerji tüketen Kripto madenciliğinde bulunan iş ispatı modeli yüksek tükettiğinden dolayı enerji tüketiminin çok daha düşük olduğu "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini belirtiyor.Öte yandan yapılan bazı çalışmalarda küresel elektriğin binde 6'sının Bitcoin madenciliği tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.