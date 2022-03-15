Bitcoin (BTC) Bu Yıl Hangi Seviyeleri Görecek! İşte Ünlü Analistlerin Fiyat Tahminleri

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk , Bitcoin ve Bitcoin’in geleceği hakkında bir yazı kaleme aldı.







Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 11 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.045 dolar seviyesine yükseldikten sonra sert bir düşüş başlattı ve 30.000 dolar seviyesinin de altına geriledi.

Bitcoin son zamanlarda yukarı yönlü hamleler gerçekleştirse de henüz ATH’tan çok uzakta. Peki BTC, bu yıl eski seviyelerine ulaşabilecek mi? Uzmanlar ne diyor? Gelin hep birlikte bakalım.







Bitcoin Bu Yıl Hangi Seviyeleri Görecek?

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz yıl hızlı bir artış başlatarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmeyi başardı. Ancak Bitcoin, 69.045 dolar seviyesine ulaştıktan sonra yön değiştirdi ve düşüş başlattı.

Bitcoin’de yaşanan bu düşüşle birlikte fiyat 30.000 doların altına geriledi. Bitcoin’de zaman zaman yukarı yönlü ataklar gerçekleşse de BTC her zaman ATH’tan çok uzak kaldı.

Öyle ki amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin (BTC), yaşanan sert düşüşlerin ardından en fazla 45.000 dolar seviyelerine kadar yükselmeyi başardı.

Peki Bitcoin, yeniden eski seviyelerini geri alabilecek mi? Analistlerin 100.000 dolar tahminleri geçerliliğini koruyor mu?

CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi eski Beyaz Saray iletişim direktörü Anthony Scaramucci, dünya üzerinde yaşanan güncel gelişmelerin Bitcoin fiyatına doğrudan etki edeceğini dile getirdi.

Scaramucci, Bitcoin fiyatının kısa vadede 100.000 dolar gibi bir rakama ulaşabileceğini belirtti. Eski iletişim direktörü ayrıca, Bitcoin’i şu anki durumunda, erken benimsenen bir teknolojik varlık olarak gördüğünü ve Bitcoin’in sadece El Salvador’da değil, aynı zamanda birçok Latin Amerika ülkesi de dahil olmak üzere diğer ülkelerde de süreç içerisinde yasal para birimi olarak kabul edileceğini düşündüğünü söyledi.”

Analistlerin BTC Fiyat Tahminleri

Lider kripto para birimi bir süredir yatay olarak performans sergilemeye devam ederken analistler Bitcoin fiyatı hakkında ne söylüyor?

Popüler kripto para analisti Smart Contracter, kripto para piyasasında uzun zamandır yaşanan sert düşüşlere rağmen lider kripto para birimi Bitcoin’in 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydedeceğini düşünüyor.

Öte yandan Bitcoin yatırımcısı ve kripto araştırma ve medya şirketi Token Metrics'in kurucusu Lan Balina, lider kripto para birimi Bitcoin’in 100.000 ila 150.000 dolar arasında bir yerde fiyatlanacağını ancak zaman çizelgesinin net olmadığını belirtti.