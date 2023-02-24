Bitcoin'de ibre terse döndü! Analistler sıradaki pik tarihini açıkladı: Hazır olun, geliyor!

Geçen haftaki güçlü çıkışın ardından, Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatları önemli ölçüde düştü. BTC, 25.000$ seviyesini kıramadıktan sonra değer kaybetmesine rağmen, gün içinde yüzde 2.80 düşüşle 466 milyar$ piyasa değeriyle 24.122$'dan işlem görüyor. Bitcoin için sırada neler olacak? İşte detaylar…
GÖZLER FOMC TOPLANTISI TUTANAKLARINDA
Bitcoin fiyatındaki son düşüş, Federal Rezerv'in (Fed) bugün saat 22:00'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantısının tutanaklarını yayınlamasından önce geldi. ET. makro duyarlılığı mevcut ralliyi desteklemiyor. Nasdaq 21 Şubat'ta %2,5 düşerek 11.500 seviyesinin altına düştü. Bitcoin buradan nereye gidebilir? Bunu anlamak için uzmanların analizine bir göz atalım. En popüler kripto analistlerinden Ali Martinez, Bitcoin'in iki önemli negatif destek bölgesine sahip olduğuna dikkat çekti: Şu an itibariyle ilk destek bölgesi 22.659$ ile 23.325$ arasında. Bu bölgede 1.4 milyon adres 711 bin 550 USD BTC satın aldı. Diğer bir destek bölgesi, 933.690 adresin 542.160 BTC satın aldığı 20.426-21.167 dolar aralığıdır. Kripto para borsası Binance'teki yatırımcı faaliyeti de yükseliş fiyatını satın aldıklarını gösteriyor. 24 saat önce, tüm Binance Futures hesaplarının yaklaşık yüzde 53,54'ü, 1.000 $'lık BTC fiyat düşüşünden sonra kısa (uzun) durumdaydı, ancak mevcut fiyat düşüşünden sonra, kripto para biriminin açık BTC pozisyonlarının yüzde 58,73'ü kısa vadeli. istasyon Böylece Binance yatırımcıları, son 24 saatteki BTC fiyat düşüşlerinden faydalandı.