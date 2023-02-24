Finans
24 Şubat 2023 - 22:30

Bitcoin'de ibre terse döndü! Analistler sıradaki pik tarihini açıkladı: Hazır olun, geliyor!

BTC, 25.000 $ seviyesini kıramadığı için düştü ve 466 milyar $'lık piyasa değeriyle, gün içinde yüzde 2.80 artışla 24.122 $'dan işlem görüyor. Bitcoin için sırada neler olacak? Sorusu ise merak içerisinde araştırılıyor. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
24 Şubat 2023 - 22:30
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Bitcoin'de ibre terse döndü! Analistler sıradaki pik tarihini açıkladı: Hazır olun, geliyor!
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Geçen haftaki güçlü çıkışın ardından, Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatları önemli ölçüde düştü. BTC, 25.000$ seviyesini kıramadıktan sonra değer kaybetmesine rağmen, gün içinde yüzde 2.80 düşüşle 466 milyar$ piyasa değeriyle 24.122$'dan işlem görüyor. Bitcoin için sırada neler olacak? İşte detaylar…

bitcoin

GÖZLER FOMC TOPLANTISI TUTANAKLARINDA



Bitcoin fiyatındaki son düşüş, Federal Rezerv'in (Fed) bugün saat 22:00'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantısının tutanaklarını yayınlamasından önce geldi. ET. makro duyarlılığı mevcut ralliyi desteklemiyor. Nasdaq 21 Şubat'ta %2,5 düşerek 11.500 seviyesinin altına düştü. Bitcoin buradan nereye gidebilir? Bunu anlamak için uzmanların analizine bir göz atalım.

En popüler kripto analistlerinden Ali Martinez, Bitcoin'in iki önemli negatif destek bölgesine sahip olduğuna dikkat çekti:

Şu an itibariyle ilk destek bölgesi 22.659$ ile 23.325$ arasında. Bu bölgede 1.4 milyon adres 711 bin 550 USD BTC satın aldı. Diğer bir destek bölgesi, 933.690 adresin 542.160 BTC satın aldığı 20.426-21.167 dolar aralığıdır.

Kripto para borsası Binance'teki yatırımcı faaliyeti de yükseliş fiyatını satın aldıklarını gösteriyor. 24 saat önce, tüm Binance Futures hesaplarının yaklaşık yüzde 53,54'ü, 1.000 $'lık BTC fiyat düşüşünden sonra kısa (uzun) durumdaydı, ancak mevcut fiyat düşüşünden sonra, kripto para biriminin açık BTC pozisyonlarının yüzde 58,73'ü kısa vadeli. istasyon Böylece Binance yatırımcıları, son 24 saatteki BTC fiyat düşüşlerinden faydalandı.

BİTCOİN DÜŞÜYOR MU?

ABD ekonomisi durgunluğa sürüklenirken, makroekonomik duyarlılık yeterince güçlü görünmüyor, birçok kişi Bitcoin fiyatının da düşmesini bekliyor. Fed'in para politikasını sıkılaştırması, Bitcoin ve kripto para birimleri gibi riskli varlıkları daha büyük bir aşağı yönlü riske sokuyor. Ancak kripto analist Martinez, zincir üstü verilere atıfta bulunarak Bitcoin'i neden açığa satmadığını açıkladı:

Neden bazı "ünlü" analistlerin iddia ettiği gibi Bitcoin'i 10.000 dolara kısa devre yapmıyorum? ? aSORP bugün 2018'deki gibi davranıyor. 0,914'lük bir düşük seviyeyi işaretledikten sonra 1,017'ye geri döndü ve şimdi kritik 1,0 desteğini yeniden test ediyor. Bu seviye tutulursa, bir boğayı teyit edecektir.

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