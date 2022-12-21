Kripto
21 Aralık 2022 - 22:13

Bitcoin'de kara bulutlar dağıldı! Aylar sonra ilk yükseliş sinyali! Kriptolarda boğa sezonu bu tarihte başlayabilir!

2022 yılında kripto para piyasası felaket olaylarla karşı karşıya kalıyorken, Bitcoin (BTC) ve altcoinlerin birçoğunda derin düşüşler yaşanıyor. Ünlü analist yükselişin yakın olduğunu savundu. Detaylar haberimizde...

Kripto
21 Aralık 2022 - 22:13
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Bitcoin'de kara bulutlar dağıldı! Aylar sonra ilk yükseliş sinyali! Kriptolarda boğa sezonu bu tarihte başlayabilir!


2022 yılında kripto para piyasası felaket olaylarla karşı karşıya kalıyorken, Bitcoin (BTC) ile altcoinlerin birçoğunda derin düşüş yaşanıyor.

Düşen trend içerisinde  pek çok yatırımcı, düşüş eğiliminin bitmesini ve boğa trendinin atağa kalkmasını beklerken, ünlü sanal para analisti Kaleo BTC'nin yükselişe göz kırptığını ifade etti.



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Kaleo'nun yakın tarihli YouTube gönderisi, tarihsel olarak her BTC yükseliş trendinin 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıktığında başladığı konusuna dikkatleri yoğunlaştırdı:

“Bence, gerçekten büyük yükselişleri görmek için BTC’de izlenmesi gereken en önemli şeylerden biri, 200 günlük basit hareketli ortalamanın da geri kazanılmasıdır.

Coşkulu olmak ve ‘Tamam, kısa bir süre için önümüz açık’ demek için aradığım şeylerden biri.

Bu stratejinin inanılmaz derecede basit olduğunu biliyorum ama BTC’nin 200 günlük SMA’nın üzerine çıkması son birkaç döngü boyunca bu grafikte gördüğümüz her dip için bir imza ...

Bu yüzden basit ancak izlenmesi ve takip edilmesi gereken önemli bir veri olduğunu düşünüyorum.

Bu gerçekleşene kadar, sadece sabırlı kalmak önemlidir.”

Kaleo, BTC'de yükseliş sinyali stratejisi için basit olsa da, 200 günlük SMA'nın kırılmasının Bitcoin yükselmeden önce izlenmesi gereken değerli sinyallerden biri olduğunu belirtti.

Boğa sinyaline ek olarak, önümüzdeki aylarda Bitcoin'in yayılımda olacağı ve Haziran 2023'e kadar yükseliş görmeden evvel, BTC'nin yeni dipler yaptığı bir senaryo olan yeni bir ayı piyasası dibi olacağına da inanıyor.

* Yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.

EDİTÖR
Mert Sevigen
Mert Sevigen
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