Kripto
17 Nisan 2023 - 23:59

Bitcoin'de koşu başlıyor! Analistler tarih verdi: Parası Bitcoin'de olanlar dikkat!

Son dönemde Bitcoin'in yükselişiyle birlikte kripto yatırımcıları farklı stratejiler izlemeye başladı. Ancak, her söylediği çıkan ünlü kripto analisti, yatırımcıları uyarıyor ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Kripto para piyasasında önümüzdeki dönemde neler olacağına dair beklentiler ve hedefler de tartışılıyor. Yatırımcılar, kripto piyasasındaki hareketliliğin devam etmesi nedeniyle, dikkatli bir şekilde hareket etmeli ve doğru stratejiler belirlemelidirler. İşte detaylar...

Kripto
17 Nisan 2023 - 23:59
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Bitcoin'de koşu başlıyor! Analistler tarih verdi: Parası Bitcoin'de olanlar dikkat!
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Kripto para piyasalarında son dönemde yükseliş trendi gözlemleniyor. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 30 bin doları aşarak son 10 ayın zirvesine çıktı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD'den gelen verilerin etkisiyle, kripto sektöründe toparlanma yaşanıyor.

Kripto para analisti DonAlt, son açıklamasıyla Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandırdı. DonAlt, piyasa değeri ve işlem hacmi ile önde gelen kripto para birimi Bitcoin'in, 32.290 dolar seviyesini aşması gerektiğini belirtti. Eğer mevcut seviyeden 19 bin dolar seviyesine düşüş yaşanırsa, ne boğa ne de ayı piyasası için bir durum olacağına dikkat çekti. Bu nedenle, 19 bin dolar seviyesi ayı piyasası oluşumu için kritik olarak görülüyor.

BITCOIN 10 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

BİTCOİN



Mart ayında ABD'de TÜFE ve ÜFE yükselişinin beklentinin altında kalması sayesinde Bitcoin ve diğer kripto paralarda olumlu bir hava esti. Bitcoin 10 ayın zirvesine çıkarken, Ethereum da 2 bin doların üzerine çıktı. Genel olarak piyasalarda yükseliş eğilimi devam ediyor.

15 Nisan Cumartesi günü itibariyle Bitcoin 30 bin 444 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 2 bin 108 dolardan alıcı buluyor. Piyasanın lider kripto para birimlerinden BNB 334 dolar, XRP ise 0,52 dolardan işlem görüyor. ADA ise 0,44 dolardan hareket ediyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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