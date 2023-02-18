















BİTCOİN PİYASASI BU SENE 30 BİN DOLARA KADAR ÇIKACAK!

Bitcoin'de şaşırtan yükseliş! Yatırımcılar sevinçten çıldırdı: O tarihte asıl rekor gelecek! Geçen yıl büyük bir düşüklük içine giren Bitcoin piyasasından hızlı bir yükseliş geliyor. Piyasa yatırımcılarına ilişkin önemli açıklamalar ve detaylar haberimizde yer alacak.Bitcoin piyasası son zamanlarda ciddi bir düşüklük içine girmişti. Galaxy Digital Holdings CEO’su Mike Novogratz'ın bitcoin piyasına ilişkin açıklamaları ve diğer detaylar haberimizin ayrıntılarında...Geçtiğimiz bir kaç sene içinde ciddi bir düşüş içine giren Bitcoin piyasası tekrar yükselecek. Bunu söyleyen isim ise Galaxy Digital Holdings CEO’su Mike Novogratz. Katıldığı bir söyleşide piyasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl için önemli değerlendirmeler yapan Novogratz, yatırımcıları heyecanlandırdı. Piyasaya ilişkin açıklamalarında bitcoin'in 30 bin dolara yükseleceğine dikkat çekti.Faiz artırımıyla ile ilgili de konuşan Novogratz'ın açıklamaları ise şöyle: " Bu yıl sert, eski yüksek seviyelere geri dönebileceğimiz konusunda beni şüpheye düşüren şey Fed Başkanı Powell. Yapacağını söylediği şeyi gerçekten yapıyor ve Fed’in yakın zamanda yön değiştirip faiz indirimine gitmesini beklemiyorum", dedi. Daha önceki açıklamalarında Novogratz, FED'in faiz artırım kararının devam etmesi halinde Bitcoin'in 500 bin dolara kadar yükseleceğini de iddia etmişti.