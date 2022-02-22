Bitcoin'de sert düşüş! Putin'in Ukrayna'ya girin emri kripto paraları da vurdu..

Dün Rusya lideri Vladamir Putin’in Donbas (Donetsk) ile Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararnamesini imzalaması sonrası piyasalar bir anda alt üst oldu. Petrol, altın ve döviz bir anda yükselişe geçerken kripto paralarda da sert düşüşler yaşandı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde gerileyen piyasalar Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya girin emrini vermesiyle birlikte kripto para piyasalarında aşağı yönlü bir düşüş gözlemlendi. Risk almak istemeyen yatırımcılar altın ve döviz gibi araçlara yönelmeye başlarken kripto para piyasalarında da son 24 saatte yüzde 7.6 gerileme yaşandı. Saat 9.45'den itibaren piyasaların toplam büyüklüğü 1 trilyon 729 milyara düşerken en çok kullanılan yatırım aracı bitcoin de bu düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatının son gelişmeler sonrasında yüzde 6 gerileyerek 37 bin 876 dolara indiği bildirildi.
Diğer taraftan BTC'nin piyasa hakimiyetinin yüzde 40.26'ya yükseldiği belirtilirken Ethereum'daki düşüşün ise Bitcoin'e göre daha fazla olduğu aktarıldı. ETH'nin fiyatı yüzde 8.1 geriledi ve 2 bin 524 dolara indi. Ripple'de yüzde 13.2 düşüş kaydetti ve 69 cente kadar indi.
Geçtiğimiz hafta içerisinde gerileyen piyasalar Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya girin emrini vermesiyle birlikte kripto para piyasalarında aşağı yönlü bir düşüş gözlemlendi. Risk almak istemeyen yatırımcılar altın ve döviz gibi araçlara yönelmeye başlarken kripto para piyasalarında da son 24 saatte yüzde 7.6 gerileme yaşandı. Saat 9.45'den itibaren piyasaların toplam büyüklüğü 1 trilyon 729 milyara düşerken en çok kullanılan yatırım aracı bitcoin de bu düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatının son gelişmeler sonrasında yüzde 6 gerileyerek 37 bin 876 dolara indiği bildirildi.
Diğer taraftan BTC'nin piyasa hakimiyetinin yüzde 40.26'ya yükseldiği belirtilirken Ethereum'daki düşüşün ise Bitcoin'e göre daha fazla olduğu aktarıldı. ETH'nin fiyatı yüzde 8.1 geriledi ve 2 bin 524 dolara indi. Ripple'de yüzde 13.2 düşüş kaydetti ve 69 cente kadar indi.