Kripto
09 Kasım 2022 - 23:01

Bitcoin dibe çakıldı, yatırımcılar perişan oldu! Kripto parada 2020'yi anımsatan tablo

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin sert çakıldı. 17 bin doların altına gerileyen Bitcoin'in düşme nedeni ortaya çıktı. Bitcoin neden düştü merak edilirken kripto borsası 2020'yi aratmadı.

Kripto
09 Kasım 2022 - 23:01
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Bitcoin dibe çakıldı, yatırımcılar perişan oldu! Kripto parada 2020'yi anımsatan tablo
Kripto para borsasına parasını yatıran çok sayıda kişi uzun süredir kara kara düşünüyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son bir gün içerisinde yüzde 14’ün üzerinde değer kaybederek 16 bin 463 dolara düştü. 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren düşüş trendinden kurtulamayan Bitcoin’de yeni veriler en son 2020 yılında görülmüştü.

Bitcoin fena çakıldı!

Bitcoin son 24 saatte yüzde 14’ün üzerinde değer kaybederek Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Dibe çakılan Bitcoin’in piyasa değeri de 327 milyar doların altına hızlı bir düşüş gerçekleştirdi. Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto para birimlerinde de büyük düşüş yaşanırken küresel kripto para piyasasının değeri de son 24 saat içerisinde 841 milyar dolara geriledi.

Bitcoin neden düştü?

Bitcoin’indeki sert düşüş yatırımcıları perişan ederken düşüşün nedeni merak ediliyordu. Kısa süre içerisinde Bitcoin’de meydana gelen sarsıntının nedeni ortaya çıktı. Açıklamalara göre kripto para borsası Binance’ın rakibi FTX’i satın alma planının ortaya çıkması sonrasında Bitcoin’de sert düşüş meydana geldi. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıkladı.

Twitter üzerinden açıklamasını yayınlayan Zhao, FTX’in Binance’tan yardım istediğini söylemişti. Kullanıcıları korumak için FTX.com’u tamamen satın almak ve sorunları gidermek amacıyla bir niyet mektubu imzaladıklarını da sözlerine eklemişti.

Bu anlaşma açıklamalarının ardından FTX’in yaşadığı sıkıntıların kripto para piyasasına yayılabileceğine dair korkular ortaya çıkarken Bitcoin’deki sert düşüş piyasalardaki dengeleri değiştirdi.

Kripto para yatırımcıları büyük düşüşün ardından kayıplarını telafi etmek için kendilerini beklemeye aldı. Bu gelişmeler, Bitcoin’de yükseliş öncesi son düşüş mü yoksa daha da düşüşünün bir göstergesi mi henüz bilinmiyor.

Bitcoin an itibarıyla 16 bin 906 dolardan işlem görüyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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