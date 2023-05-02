Kripto para piyasalarında 27.326 dolardan işlem görülürken bitcoin ise 20 aylık durum sonrasında 100 bin dolar seviyelerine ulaşacağı konuşulmaya başlandı. Standard Chartered analistlerinden Geoff Kendrick’in hafta başında yayınladığı veriler üzerinden kripto üzerinde düşüşler yaşandı. Bitcoin 100 bin dolar zirvesine tırmanmaya başladı. Uzman isim Geoff Kendrick’e göre yaşanan durumların nedeni olarak Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve diğer orta düzey ABD finansal piyasanın düşüşü, Bitcoin’in merkezi olmayan, herhangi bir güvene dayalı olmayan ve kıt bir dijital varlık olduğu tahminleri yer aldı. Bitcoin 2024 yılı sonuna kadar verilerek bakılarak 100 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyeline gelindi.
Kripto
02 Mayıs 2023 - 19:30
Bitcoin düşecek mi yükselecek mi bekleyenlere müjde! Tarih verildi: 100 bin doları vuracak!
Kripto para üzerinde dalgalanmalar devam ederken bitcoinin yükselip düşeceği yönünde meraklar çoğaldı. Birleşik Krallık merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standart Chartered yayımlanmasıyla bitcoin önümüzde ki 20 aylık tahminleri göz doldurdu.
Kripto
02 Mayıs 2023 - 19:30