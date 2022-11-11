Bitcoin'e tokat üstüne tokat! Şirket iflasını verdi: Kripto borsası yerle bir oldu

Yüzde 90 değer kaybetti

Kripto para piyasasında son günlerde beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Binance’ın FTX ile yaptığı anlaşmadan dönmesiyle Bitcoin aniden çakılmış ve 16 bin doların altına gerilemişti. Milyonlarca yatırımcı kazançlarını saniyeler içerisinde kaybederken FTX şirketinden anlaşmanın iptal olduğuna yönelik açıklama gelmişti. Son olarak FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas sürecini başlattığı ve iflasını verdiği açıklandı. Şirketin yöneticisi Bankman-Fried’in de istifa ettiği ve yerine başka birinin atandığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde kripto para borsası FTX, en büyük rakiplerinden biri olan Binance ile arasında çıkan sorunlardan sonra likidite problemi yaşamaya başlamıştı. Şirketin sorununu çözebilmek için 8 Kasım’da Binance’in kurucusu Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı. Binance daha sonra FTX’i satın almaktan vazgeçti.Bu açıklamalar sonrasında FTT, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybetti ve 2,5 dolara kadar geriledi. ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin artması nedeniyle birçok kullanıcı mevcut paralarını çekmekte sorun yaşıyor. Öte yandan iki şirket arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında Bitcoin Kasım 2020’den bu yana görmediği bir rakama ulaşarak 16 bin doların altına geriledi. Kripto para yatırımcıları neye uğradıklarını şaşırırken gözlerinin önünde tüm birikimleri kayboldu. Bitcoin’in 20 bin doların altına inmesi dahi büyük bir korku yaşatırken bir anda 16 bine düşmesi piyasalarda gergin bir havaya neden oldu.Bitcoin, FTX şirketinin iflasını vermesi ardından önce 16 bin 488 dolara geriledi ardından da küçük bir toparlanma ile 16 bin 878 dolara yükseldi. Bitcoin’de yaşanacak tüm hareketlenmeler yakından takip ediliyor.