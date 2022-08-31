Kripto
31 Ağustos 2022 - 13:57

Bitcoin halving tarihleri ne zamandır? Sonraki bitcoin halving ne zaman olacak?

Yeni kripto paraların yaratılma hızının düşürülme süreci olan bitcoin halving ne olduğu, tarihleri merak edilmektedir. Bitcoin halving ne zaman olacak? İşte ayrıntılar.

Kripto
31 Ağustos 2022 - 13:57
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Bitcoin halving tarihleri ne zamandır? Sonraki bitcoin halving ne zaman olacak?
Bitcoin şu ana kadar iki blok ödül yarılanmasından geçti. Bunlardan ilki 2012 yılındaydı. İlk yarılanma da 50 BTC olan blok ödülü şimdi 25 BTC'ye düşürüldü. İkinci blok ödül yarılanması 2016 yılında gerçekleşti. 25 BTC ödülü 12,5 BTC'ye çekildi. Şimdi, üçüncü blok ödülü yarılanması gelecek yıl Mayıs ayında gerçekleşecek. Madencilere tahsis edilen blok ödülü 12,5 BTC'den 6,25 BTC'ye düşürülecek.

Bitcoin halving nedir?

Bitcoin blok zincirinde her 10 dakikada bir oluşturulan her blok için yarılanma ödülüdür. Bu olay, Bitcoin sisteminin gerektirdiği şekilde her 210.000 blokta bir, yani 4 yıla denk gelmektedir.

Bitcoin halving ne zaman?

Bitcoin yarılanmasının Mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Şebeke durumuna bağlı olarak bu süre ertelenebilir veya uzatılabilir.

bitcoin halving

Bitcoin halving neden önem taşıyor?

Blok ödül yarılanmasına olan ilgi, büyük ölçüde Bitcoin'in bu dönemdeki fiyat tepkisinden kaynaklanıyor. Şimdiye kadar gerçekleşen iki blok ödül yarılanması sırasında Bitcoin fiyatı katlanarak arttı. Şimdiye kadar, artış yarılanmadan bir yıl sonra ortaya çıkıyor. Geçmiş eylemler gelecekteki eylemleri garanti etmez. Bitcoin'in önceki yarılanma sırasında zaten bir boğa piyasasında olduğu ve yarılanmanın hızlandıran teoriler var.

Teknik olarak, yarılanmanın asıl önemi, Bitcoin arzının azalacağı gerçeğiyle ilgili. Şu anda, her gün 1.800 yeni bitcoin piyasaya giriyor. Bu, Bitcoin fiyatının günde 1800 BTC satış baskısı ile karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Mayıs ayındaki yarılanmadan sonra günlük üretim 900 BTC'ye düşürülecek. Bu nedenle, yeni basılan BTC'nin neden olduğu satış baskısı yarıya indirilecek. Bitcoin daha kıt hale gelecek. Ekonominin temel ilkelerine göre, aynı talep verildiğinde, bir varlığın arzındaki azalma, fiyatını yükseltir. İşte Bitcoin'den ne beklenir.

Bitcoin halving tarihi nedir?

Bitcoin bu zamana kadar iki blok ödül yarılanması yaşadı. Bunlardan ilki 28 Kasım 2012'de gerçekleşti. Blok ödülü 50 BTC'den 25 BTC'ye düşürüldü. Bitcoin'in o günkü fiyatı 12 dolardı. 5 ay sonra Bitcoin fiyatı 127 dolara yükseldi. İkinci yarılanma, blok ödülünün 25 BTC'den 12,5 BTC'ye düşürüldüğü 9 Temmuz 2016'da gerçekleşti. Bitcoin o gün 650 dolardan işlem görüyordu. 5 ay sonra, kripto para birimi 758 dolardan bir alıcı buldu.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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