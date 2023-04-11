Bitcoin yatırımcıları dikkat! Ok gibi zirveye fırladı: Bu seviye aylar sonra ilk kez görüldü!

Dünyanın en popüler kripto
para birimi olan Bitcoin, son dönemde yükseliş trendini sürdürüyor. Son bir ay içinde yatırımcısına yüzde 45 kazandıran Bitcoin, Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı. Sadece son 24 saat içinde yüzde 6.7 oranında yükselen Bitcoin'in piyasa değeri de 53 milyar dolar arttı. İşte detaylar... Son dönemde Bitcoin'in yükselişi büyük ilgi çekiyor, ancak Ethereum da önemli bir güncelleme sürecinden geçiyor. Adı Ethereum 2.0 olan bu güncelleme ile Ethereum ağı daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmeyi hedefliyor. Bitcoin kadar hızlı yükselmemiş olsa da, Ethereum'un güncellenmesi de kripto para piyasasında oldukça önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. 30 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI
Bitcoin, dünyanın en popüler kripto para birimi olarak yükseliş trendini sürdürüyor ve son bir ay içinde yatırımcısına %45 kazandırdı. Son olarak Haziran 2022'den beri ilk kez 30.000 doların üzerine çıkan Bitcoin, sadece son 24 saatte %6.7 artarak piyasa değerini 53 milyar dolar artırdı. Bu yükseliş, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinin de fiyatlarını etkiledi. Ethereum, %3.24'lük bir artışla 1.920 dolara yükselirken, Binance Coin %4.6 artarak 327 dolara ve Ripple %2.3 artarak 0.51 dolara çıktı. Şimdi piyasalar, ABD'nin mart ayı enflasyon verilerini beklerken, kripto para birimleri piyasasındaki hareketlilikle birlikte Ethereum güncellemesine odaklanmış durumda.
GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR
Son 24 saat içinde Cardano (ADA) %3.6, Dogecoin %1.6, Polygon %2.6, Solana %6.4 ve Avalanache (AVAX) %2.7 oranında yükseldi. Bu artışlarla birlikte, tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 238 milyar dolara ulaştı ve son 24 saat içinde toplam piyasa değeri 53 milyar dolar arttı. Yarın kripto para piyasalarında, Ethereum için yılın en büyük güncellemesi bekleniyor. Bu güncelleme, ana ağda Şanghay ve konsensüs ağı üzerinde Chapella veya Shapella olarak adlandırılan uzun süredir beklenen bir güncelleme olacak. Toplam 17.6 milyon Ethereum'un kilidi, Ethereum 2.0 için stake edilmiş olanları da içeren bu güncelleme ile açılacak.