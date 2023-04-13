Kripto
13 Nisan 2023 - 11:15

Bitcoin yükseliş rüzgarına takıldı! Bitcoin 30 bin doları aştı: Uzmanlar o tarihte daha da yükselecek dedi!

Bitcoin, Salı günü 10 ayın ardından 30.000 doları geçerek 30.3 bin dolara yükseldi. Yatırımcılar, parasal sıkılaştırma ve faiz artırma politikalarının sona ereceğine inanarak Bitcoin'e daha çok güvenmeye başladı. Ethereum da %2 artışla 1.9 bin dolara yükseldi. Analistler, Bitcoin'in yükseliş trendinin devam edeceğini ve olumlu alfa faktörlerinin de etkisiyle kripto para birimleri için bir yükseliş piyasası işareti olduğunu belirtti. FED'in faizleri düşüreceği beklentisi de Bitcoin'in yükselişinde etkili oldu. İşte tüm detaylar...

Kripto
13 Nisan 2023 - 11:15
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Bitcoin yükseliş rüzgarına takıldı! Bitcoin 30 bin doları aştı: Uzmanlar o tarihte daha da yükselecek dedi!
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Bitcoin, Salı günü 10 ayın ardından 30.000 doları geçerek 30.3 bin dolara yükseldi. Yatırımcılar, parasal sıkılaştırma ve faiz artırma politikalarının sona ereceğine inanarak Bitcoin'e daha çok güvenmeye başladı. Ethereum da %2 artışla 1.9 bin dolara yükseldi. Analistler, Bitcoin'in yükseliş trendinin devam edeceğini ve olumlu alfa faktörlerinin de etkisiyle kripto para birimleri için bir yükseliş piyasası işareti olduğunu belirtti. FED'in faizleri düşüreceği beklentisi de Bitcoin'in yükselişinde etkili oldu. İşte tüm detaylar...

KAYIPLAR 145 MİLYON DOLARA ULAŞTI

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Son 24 saat içinde tasfiye edilen tüm Bitcoin vadeli işlemlerinin %87'sinden fazlası kısa bahislerden oluştu ve bu işlemlerden kaynaklanan kayıplar 145 milyon dolara ulaştı. Ancak, Bitcoin Kasım ayındaki düşük seviyesinden bu yana %90'dan fazla artış kaydetti ve yükselişin sadece bir ayı piyasası sıçraması olmadığı düşünülüyor.



Investing Groups'un 'Tech Insider Network' lideri Knox Ridley, Bitcoin'in hisse senetlerinden ayrılmasının yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olduğuna inandığını söyledi. Ridley, "Yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğu bir dönemde, Bitcoin talebinde artış bekliyoruz" dedi.

Bitcoin'in rekor kırdığı bu dönemde, uluslararası analistler yükselişin kalıcı olacağı konusunda fikir birliği sağlıyorlar. BTC, Federal Rezerv'in (FED) faiz politikalarının değiştirilmesi ihtimalinin kuvvetlenmesine rağmen 30 bin dolar seviyesini aşmayı başardı.

FED'in agresif faiz artışları para piyasalarında olumlu sonuçlar sağlarken, ABD vatandaşları yüksek faizin sosyal sonuçlarını görmekten şikayetçi olmaya başladılar. Bu nedenle, bir sonraki FED kararında faiz artışı beklentisi düşük ve hatta faizlerde bir indirim olabilir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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