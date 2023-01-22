Dizi
22 Ocak 2023 - 13:30

Biten sezon ardından merakla bekleniyordu! EXXEN GİBİ 4. sezon ne zaman gelecek? Feyyaz Yiğit sosyal medyadan duyurdu!

EXXEN platformunun sevilen dizisi Gibi seyirciden yoğun ilgi görüyor. Geride bıraktığı 3 sezonuyla büyük bir başarıya ulaşan dizinin, 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Gibi 4. sezon ne zaman? Gibi 4. sezon tarihi belli oldu mu? İşte, Gibi sezonunun yeni sezonuyla ilgili merak edilenler...

Dizi
22 Ocak 2023 - 13:30
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Biten sezon ardından merakla bekleniyordu! EXXEN GİBİ 4. sezon ne zaman gelecek? Feyyaz Yiğit sosyal medyadan duyurdu!


EXXEN platformunun orijinal içeriği Gibi, ilk sezonunda yakaladığı başarıyı devam ettiriyor. Dizi 3. sezonu geride bırakırken, seyirci 4. sezonun başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı.

GİBİ 4. SEZONU BAŞLAYACAK MI?

Gibi dizisinin 4. sezonu olup olmayacağı merak edilirken herkesin beklediği haber geldi. Feyyaz Yiğit, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 4. sezon için hazırlıklara başladığını duyurdu. Feyyaz Yiğit'in 5. sezon için onay verip vermeyeceği ise merak edilenler arasında.

GİBİ 4. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Dizinin 4. sezonunun yayınlanacağı kesinleşti. Ancak, 4. sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. 4. sezon senaryo çalışmaları uzun sürmezse ilk bölümlerin bu yıl Mart ayında EXXEN platformunda olması bekleniyor.

 gibi 4. sezon

GİBİ DİZİSİNİN TÜRÜ NEDİR?

Dijital içerik platformlarında 2022 yılında en çok dikkat çeken ve ilgi gören dizi Gibi oldu. Orijinal Türk dizisi olan ve Feyyaz Yiğit'in kaleminden çıkan Gibi dizisi absürt komedi türündedir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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