Biten sezon ardından merakla bekleniyordu! EXXEN GİBİ 4. sezon ne zaman gelecek? Feyyaz Yiğit sosyal medyadan duyurdu!

EXXEN platformunun orijinal içeriği Gibi, ilk sezonunda yakaladığı başarıyı devam ettiriyor. Dizi 3. sezonu geride bırakırken, seyirci 4. sezonun başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı.
GİBİ 4. SEZONU BAŞLAYACAK MI?Gibi dizisinin 4. sezonu olup olmayacağı merak edilirken herkesin beklediği haber geldi. Feyyaz Yiğit, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 4. sezon için hazırlıklara başladığını duyurdu. Feyyaz Yiğit'in 5. sezon için onay verip vermeyeceği ise merak edilenler arasında.
GİBİ 4. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Dizinin 4. sezonunun yayınlanacağı kesinleşti. Ancak, 4. sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. 4. sezon senaryo çalışmaları uzun sürmezse ilk bölümlerin bu yıl Mart ayında EXXEN platformunda olması bekleniyor.