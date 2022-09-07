Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde beliren Ay, ilerleyen saatlerde iyice yükselerek gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. 'Şişkin' evredeki ayın bulutlar arasında geçişi sonrası patlak veren manzaralar güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 23:12
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 23:12
EDİTOR
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