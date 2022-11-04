Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı çocuktan haber var! Doktoru sağlık durumunu bildirdi







Kuduz tanısı konulan çocuğun son durumu bildirildi







İyileşmesi mucize olarak görülüyor

Türkiye, birkaç gün önce köpek ısırığı nedeniyle kuduz tanısı konulan iki çocuğu konuşuyor. Bitlis’in Adicevaz ilçesinde kuduz bir köpek tarafından ısırılan ve durumu bir süre ailesinden gizleyen çocuk, kol uyuşması şikayetiyle ailesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda çocuğun kuduz bir köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, çocuğa kuduz tanısı konuldu. Küçük çocuk acil olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuk ile ilgili son durumu Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz verdi. Bitlis’te kuduz bir sokak köpeği tarafından ısırılan iki çocuktan birinin taburcu edildiğini, diğerinin ise kuduz tanısı konularak 21 Ekim’den bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.10 yaşındaki çocuğun ısırıldığının geç fark edilmesi ve hastaneye getirildiğinde yara bölgesinde yanma, uyuşma görülürken aynı zamanda karın ağrısı ve su korkusu gibi şikayetler de görüldü. Cengiz, çocuğun yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü, sıvı tedavisiyle desteklendiğini dile getirdi. Uyutularak ilaç tedavisi uygulanan çocuğun kuduz nedeniyle beyninin etkilendiğine yönelik önemli bulgular tespit ettiklerini söyleyerek, zavallı çocuğun durumunun çok kritik olduğunu bildirdi.Dünyada kuduz olup yaşamına devam eden 15-17 vaka bulunduğunu vurgulayan Cengiz, bu kişilerin bir kısmında aşı olurken kuduz geliştiğine dikkat çekti. Bu sebeple kuduz olan kişilerin yaşamasının mucize olarak görüldüğünü, kuduz hastalığının kesin bir tedavisinin olmadığını belirtti. 10 yaşındaki talihsiz çocuğun kuduz nedeniyle beyninde bulgular oluştuğu ve durumunun çok kritik olduğu belirtilirken hayatta kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Bu hadise sonrasında kuduz hastalığı ile ilgili önemli uyarılar yapılıyor. Bir sokak hayvanı tarafından ısırılan kişilerin derhal hastaneye başvurması gerekiyor. hastane öncesinde ise mutlaka yara yerinin temizlenmesi gerekiyor. aksi takdirde ısırık ile geçen hastalık sinirler aracılığıyla beyne kadar ulaşarak ölümle sonuçlanabiliyor.