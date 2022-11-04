Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı çocuktan haber var! Doktoru sağlık durumunu bildirdi

Türkiye, birkaç gün önce köpek ısırığı nedeniyle kuduz tanısı konulan iki çocuğu konuşuyor. Bitlis’in Adicevaz ilçesinde kuduz bir köpek tarafından ısırılan ve durumu bir süre ailesinden gizleyen çocuk, kol uyuşması şikayetiyle ailesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda çocuğun kuduz bir köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, çocuğa kuduz tanısı konuldu. Küçük çocuk acil olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kuduz tanısı konulan çocuğun son durumu bildirildiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuk ile ilgili son durumu Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz verdi. Bitlis’te kuduz bir sokak köpeği tarafından ısırılan iki çocuktan birinin taburcu edildiğini, diğerinin ise kuduz tanısı konularak 21 Ekim’den bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.
10 yaşındaki çocuğun ısırıldığının geç fark edilmesi ve hastaneye getirildiğinde yara bölgesinde yanma, uyuşma görülürken aynı zamanda karın ağrısı ve su korkusu gibi şikayetler de görüldü. Cengiz, çocuğun yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü, sıvı tedavisiyle desteklendiğini dile getirdi. Uyutularak ilaç tedavisi uygulanan çocuğun kuduz nedeniyle beyninin etkilendiğine yönelik önemli bulgular tespit ettiklerini söyleyerek, zavallı çocuğun durumunun çok kritik olduğunu bildirdi.