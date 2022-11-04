GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 17:25

Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı çocuktan haber var! Doktoru sağlık durumunu bildirdi

Bitlis'te kuduz bir sokak köpeği tarafından ısırılarak kuduz bulaşan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor. Sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi doktoru verdi.

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 17:25
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı çocuktan haber var! Doktoru sağlık durumunu bildirdi


Türkiye, birkaç gün önce köpek ısırığı nedeniyle kuduz tanısı konulan iki çocuğu konuşuyor. Bitlis’in Adicevaz ilçesinde kuduz bir köpek tarafından ısırılan ve durumu bir süre ailesinden gizleyen çocuk, kol uyuşması şikayetiyle ailesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda çocuğun kuduz bir köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, çocuğa kuduz tanısı konuldu. Küçük çocuk acil olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kuduz tanısı konulan çocuğun son durumu bildirildi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuk ile ilgili son durumu Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz verdi. Bitlis’te kuduz bir sokak köpeği tarafından ısırılan iki çocuktan birinin taburcu edildiğini, diğerinin ise kuduz tanısı konularak 21 Ekim’den bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.



10 yaşındaki çocuğun ısırıldığının geç fark edilmesi ve hastaneye getirildiğinde yara bölgesinde yanma, uyuşma görülürken aynı zamanda karın ağrısı ve su korkusu gibi şikayetler de görüldü. Cengiz, çocuğun yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü, sıvı tedavisiyle desteklendiğini dile getirdi. Uyutularak ilaç tedavisi uygulanan çocuğun kuduz nedeniyle beyninin etkilendiğine yönelik önemli bulgular tespit ettiklerini söyleyerek, zavallı çocuğun durumunun çok kritik olduğunu bildirdi.

İyileşmesi mucize olarak görülüyor

Dünyada kuduz olup yaşamına devam eden 15-17 vaka bulunduğunu vurgulayan Cengiz, bu kişilerin bir kısmında aşı olurken kuduz geliştiğine dikkat çekti. Bu sebeple kuduz olan kişilerin yaşamasının mucize olarak görüldüğünü, kuduz hastalığının kesin bir tedavisinin olmadığını belirtti.

10 yaşındaki talihsiz çocuğun kuduz nedeniyle beyninde bulgular oluştuğu ve durumunun çok kritik olduğu belirtilirken hayatta kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Bu hadise sonrasında kuduz hastalığı ile ilgili önemli uyarılar yapılıyor. Bir sokak hayvanı tarafından ısırılan kişilerin derhal hastaneye başvurması gerekiyor. hastane öncesinde ise mutlaka yara yerinin temizlenmesi gerekiyor. aksi takdirde ısırık ile geçen hastalık sinirler aracılığıyla beyne kadar ulaşarak ölümle sonuçlanabiliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o işçi yaşam savaşına yenik düştü
﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o işçi yaşam savaşına yenik düştü
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Akşam ve gece saatlerine dikkat
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Akşam ve gece saatlerine dikkat
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
Kasım 2022 ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı ay tutulması hangi güne denk geliyor? Kasım 2022 ay tutulması izlenecek ülkeler
Kasım 2022 ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı ay tutulması hangi güne denk geliyor? Kasım 2022 ay tutulması izlenecek ülkeler
İzmir’de yaşanan 4.9 şiddetindeki deprem herkesi korkuttu! Artçı sallantılar devam ediyor! 4 Kasım 2022 Deprem listesi
İzmir’de yaşanan 4.9 şiddetindeki deprem herkesi korkuttu! Artçı sallantılar devam ediyor! 4 Kasım 2022 Deprem listesi
Son dakika! MSB duyurdu: Paraşüt kazasında yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu
Son dakika! MSB duyurdu: Paraşüt kazasında yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu
Son Haberler
﻿Zeytin Dalı Operasyonunda bacaklarını kaybetmişti! Gazi Muhammed Hasan Çeçen protez bacakla bugün hayata yeniden tutundu
﻿Zeytin Dalı Operasyonunda bacaklarını kaybetmişti! Gazi Muhammed...
﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o işçi yaşam savaşına yenik düştü
﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o...
Dilek Ertek kimdir, öldü mü, neden öldü?
Dilek Ertek kimdir, öldü mü, neden öldü?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir, nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nasıl, nereye yapılır, şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım...
2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 3 yıl üzeri pasaport süresi harç ve defter bedeli miktarı
2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl...
Survivor Turabi, yerli Dan Bilzerian olma yolunda: Tangalı pozlar olay yarattı
Survivor Turabi, yerli Dan Bilzerian olma yolunda: Tangalı pozlar olay...
Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?
Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?
Ayçiçek yağında yıl sonu indirimi! 5 litrelik fiyatına 10 litre yağ kapış kapış gidiyor
Ayçiçek yağında yıl sonu indirimi! 5 litrelik fiyatına 10 litre...
4470'e SMS gönderenlere 150 TL ödeniyor: Yapı Kredi duyurdu, 10 Kasım son
4470'e SMS gönderenlere 150 TL ödeniyor: Yapı Kredi duyurdu, 10 Kasım...
Tomris Çetinel kimdir, neden gündem oldu? Tomris Çetinel'in bir yılda ikinci kaybı...
Tomris Çetinel kimdir, neden gündem oldu? Tomris Çetinel'in bir yılda...
Listedeki otomobillerin en pahalısı 130 bin TL! Peugeot, Toyota, Renault 150 bin TL altı otomobiller!
Listedeki otomobillerin en pahalısı 130 bin TL! Peugeot, Toyota, Renault...
İhtiyaç kredisi çekmeye son! 1 Kasım'da başladı, krediden daha ucuz!
İhtiyaç kredisi çekmeye son! 1 Kasım'da başladı, krediden daha ucuz!
Armağan Çağlayan ve Mustafa Destici birbirine girdi! Asgari ücret polemiği gündeme oturdu
Armağan Çağlayan ve Mustafa Destici birbirine girdi! Asgari ücret...
KPSS Ön lisans astsubay puanları açıklandı mı? Astsubay KPSS puan türü nedir? Jandarma astsubay taban puanları
KPSS Ön lisans astsubay puanları açıklandı mı? Astsubay KPSS puan...
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Akşam ve gece saatlerine dikkat
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji...