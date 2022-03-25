YAŞAM
25 Mart 2022 - 13:49

Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü

Son yılların en fazla kar yağışını alan Bitlis merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömülürken, kar altında kalan bazı giriş kapıları ise geçici olarak kapatıldı.

YAŞAM
25 Mart 2022 - 13:49
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Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü
Bu yıl en çok kar yağışını alan ve neredeyse boyu 10 metreyi aşan kar yağışları Bitlis’te hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Bitlis'te nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen kar yağışı hala devam ediyor.




Aralıksız devam eden yağışlar sebebiyle geceli gündüzlü devam eden karla mücadeleye rağmen birçok köy yolunun kapalı olduğu kentte birçok ev ve araç kar yığınları altında kayboldu .Şehir merkezi oldukça kardan etkilenirken Tatvan-Bitlis arasında yer alan Rahva bölgesi geliyor. Bölgede bulunan 400 yataklı Tatvan Devlet Hastanesi de yoğun kar yağışından nasibini aldı.




Boyu 10-15 metreyi bulan karda hastane binası da neredeyse karlar altında kaldı.Ulaşımın güçleştiği hastane vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yağan kara ek olarak çatıdan düşen karların da üzerine eklenmesiyle birlikte kara gömülen hastane binasının kar altında kalan bazı giriş kapıları geçici olarak kapatıldıBu yıl mart ayının çok çetin geçtiğini söyleyen Ferit Olcay, “Şu an Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Çok kar yağmış. Elimizde çorbamız ile hastane önünde bekliyoruz. Gidecek bir yerimiz olmadığı için karla uğraşıyoruz. Çatılardan gelen karlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yollar tünel gibi olmuş. Bu sene mart ayı çok çetin geçti. Hiç böyle bir mart ayı görmemiştim. 40 yaşındayım, ilk defa böyle bir mart ayı gördüm. Mart ayında nereden baksak 5 metre kar yağdı. Ocak ayında bu kadar kar yağmamıştı. Mart ayına ‘dert ayı' derler, hakikaten öyle oldu ve bizi bitirdi” diye konuştu.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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