Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri A.D. isimli şahısta Bizans dönemine ait tarihi eserlerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin işyerinde yaptığı aramada Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke elde etti. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.