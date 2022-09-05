Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri A.D. isimli şahısta Bizans dönemine ait tarihi eserlerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin işyerinde yaptığı aramada Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke elde etti. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 18:41
Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke elde edildi.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 18:41
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