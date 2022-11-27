Bizimkiler dizisinin ' Almancı Ulviye'si hayatını kaybetti! Güzin Çorağan kimdir, ölüm nedeni ne?

Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinin ünlü oyuncusu Güzin Çorağan yaşamını yitirdi. Güzin Çorağan’ın vefat haberi haber
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bilgisi olarak geçerken Güzin Çorağan neden öldü, hastalığı neydi gibi sorular araştırılmaya başlandı. Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi rolünü oynayan Güzin Çorağan, 27 Kasım 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Güzin Çorağan 79 yaşındaydı. Tiyatro dünyasını yasa boğan vefat haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.
Zafer Algöz paylaşımına “Güzin Çorağan’ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. “
Güzin Çorağan kimdir, ölüm nedeni ne?
79 yaşında hayatını kaybeden Güzn Çorağan, 1962 senesinde Bursa Oda Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. Uzun süre tiyatro sahnelerinde olan Çorağan, ilk sinema filmini Asiye Nasıl Kurtulur? Filmi ile yaşadı. Bizimkiler dizisinde 10 yıldan fazla oynayan ünlü isim, Türkiye’ye dönmüş bir “ Almancının karısı Ulviye “ rolünü başarıyla canlandırdı. Güzin Çorağan, Bizimkiler dizisinde rol alan oyuncu Tayfun Çorağan ile evliydi. Güzin Çorağan 79 yaşında yaşamını yitirdi. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Çorağan’ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Oyuncu Zafer Algöz, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurarak “ Güzin Çorağan’ı kaybettik “ açıklamasını yaptı. Güzin Çorağan’ın vefat haberi tiyatro camiasını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ve cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Güzin Çorağan’ın vefat haberi ardından sosyal medyada birçok kişi ailesine başsağlığı diledi.