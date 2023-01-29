Bizzat Bakan müjdeyi patlattı! Emeklilere 8500-9000 TL ek ödeme! Ay sonu gelmeden paralar gelecek!

EYT ile emekli olacak vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de emekli promosyonları ile ilgili. Peki emekli promosyonları yeni emekliler için nasıl düzenlenecek? Emekli promosyonları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONU GELİŞMELERİEYT ile emekli olmaya hak kazanan ve emeklilik işlemleri başlayan vatandaşlar ilk emekli maaşlarını Mart 2023 tarihinde alacaklar. Emekli maaşının yanında vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de emekli promosyonları. Konu ile ilgili Ekonomist Muhammet Bayram açıklamalarda bulundu. Bayram'ın açıklamaları şu şekilde; 'Emekli promosyonları emekli maaşı almaya başladıktan sonra alınabiliyor. Emekli maaşı bağlanırken SGK üzerinden vatandaş banka seçimini yapıyor. Bankalar bir promosyon yarışı halinde. Merkez Bankası tarafından yapılan liralaşma stratejisi sonrası bankalar TL mevduatlarının daha fazla olması için çabalıyor. EYT hakkıyla emekli olacak vatandaşlar promosyonu en çok veren bankayı seçmeli. Kamu bankaları promosyon konusunda biraz geride kalsa da özel bankalar 8 bin TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacaktır.
Eğer EYT'li vatandaş Şubat ayında kanunun yasalaşmasından sonra dilekçe verirse ve Mart ayında ilk kez emekli maaşını alırsa emekli ikramiyesini aldıktan sonra emekli maaş promosyonunu da alabilecek ancak bunun için seçilen bankayla anlaşma yapılması gerekiyor.' Vatandaşlar bir yandan da EYT ile emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alacakları sorusuna merakla cevap arıyor. Bayram, konu ile ilgili emekli olununca ne kadar maaş alınacağı gibi uygulamalar üzerinden maaş hesaplaması yapılabileceğini belirtti. Emekli maaşı hesaplanırken aylık bağlanan oran, büyüme oranı ve enflasyon oranı da etkili oluyor. Bu sebeple normal emekli vatandaş ile EYT'li vatandaş arasında fark oluyor. Haziran ayının sonundan itibaren 6. ay zammı belli olduğu zaman emekli vatandaş ne kadar zam alıyorsa EYT'li vatandaş da aynı zamdan faydalanacak. EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 milyondan fazla kişinin emekli olması bekleniyor. Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişinin emekli olması bekleniyor.