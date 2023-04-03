GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 13:42

Bizzat Meral Akşener'den teklif alan Mesut Yılmaz'ın oğlundan adaylık açıklaması!

Milletvekili seçimleri için aday listelerinin açıklanacağı 9 Nisan'a kadar siyasi partiler, oy kullanma gücünü artırmak için çeşitli isimlere öncelik vermeye başladılar. İYİ Parti lideri Meral Akşener'de partisine yeni bir isim kayma düşüncesiyle eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz'a da teklifte bulundu. Yılmaz kararını yazılı olarak açıklarken babasını da anmayı ihmal etmedi.

GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 13:42
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Bizzat Meral Akşener'den teklif alan Mesut Yılmaz'ın oğlundan adaylık açıklaması!


Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğluna İYİ Parti'den adaylık teklifi geldi. Meral Akşener, Emir Hasan Yılmaz'a Rize'nin milletvekili adaylığını bizzat önerdi. Yılmaz kararını açıklarken siyasete atılıp atılmayacağına dair de mesajını da paylaştı.

Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Mesut Yılmaz, 1983 yılında siyasete atılmış ve bakanlık görevi sonrası önce başbakan yardımcısı üç koalisyon boyunca da başbakan olarak görevde kalmıştı.



Bizzat Meral Akşener'den teklif alan Mesut Yılmaz'ın oğlundan adaylık açıklaması!

EMİR HASAN YILMAZ SİYASETE GİRECEK Mİ?

Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti'den milletvekilliği teklifi aldığını belirterek bu konuda düşünceleri paylaştı. Yılmaz'ın yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rizelilerin ricası ve Rizeliler lehine bana sunduğu Rize milletvekili adaylık teklifini iş yoğunluğumdan dolayı kabul edemeyeceğimi kamuoyuna bildirdim. Aile geçmişimizin kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nde ve yakın zamanda siyaset yapmaya niyetim yok. Bundan sonra siyasete yer almayacağımdam dolayı vatandaşlarımıza, bu süreç boyunca verdikleri destek ve özellikle rahmetli babamın adını yaşatma konusundaki kararlılıkları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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