Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğluna İYİ Parti'den adaylık teklifi geldi. Meral Akşener, Emir Hasan Yılmaz'a Rize'nin milletvekili adaylığını bizzat önerdi. Yılmaz kararını açıklarken siyasete atılıp atılmayacağına dair de mesajını da paylaştı. Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Mesut Yılmaz, 1983 yılında siyasete atılmış ve bakanlık görevi sonrası önce başbakan yardımcısı üç koalisyon boyunca da başbakan olarak görevde kalmıştı.
GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 13:42
Bizzat Meral Akşener'den teklif alan Mesut Yılmaz'ın oğlundan adaylık açıklaması!
Milletvekili seçimleri için aday listelerinin açıklanacağı 9 Nisan'a kadar siyasi partiler, oy kullanma gücünü artırmak için çeşitli isimlere öncelik vermeye başladılar. İYİ Parti lideri Meral Akşener'de partisine yeni bir isim kayma düşüncesiyle eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz'a da teklifte bulundu. Yılmaz kararını yazılı olarak açıklarken babasını da anmayı ihmal etmedi.
GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 13:42