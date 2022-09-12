BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları







BKM Express ile Nasıl Satın Alınır?







Nasıl BKM Express üyesi olunur?

BKM Express'in avantajları nelerdir?

BKM Express Kampanyaları Faydalı Mı Yoksa Bir Tür İnternet Dolandırıcılığı Mı?

Nasıl BKM Express Üyesi Olunur?

BKM Express'in Avantajları Nelerdir?

İdeasoft'un E-Ticaret Paketleri BKM Express Altyapısı ile Uyumlu Mu?

Neden Bkm Express'i Seçmelisiniz?

E – Ticaret Siteleri İçin BKM Express Üyeliğinin Avantajları Nelerdir?

BKM Express nedir ve nasıl kullanılır? BKM Express kartsız bir sistemdir. BKM Express ile online alışveriş yapabilme imkanına sahipsiniz ve bu alışverişler esnasında kart bilgilerinizi paylaşmaya lüzum yoktur. Taksitli ödeme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca bir puan sistemiyle ödüllendirilebilirler. iPhone ve Androide uygun uygulamalarla beraber; BKM Express, hızlı, güvenilir ve ödemesiz bir sisteme sahip olarak müşterilere ait olan kripto kredi kartlarını kullanmasına yardımcı olur. Online alışveriş siteleri de çeşitli indirimlere sahiptir.İnternetten alışveriş yapıyorsunuz ve BKM Express kullanmak istiyorsunuz. Öncelikle sitenin BKM ile anlaşması olmalıdır. Ürünleri seçtikten sonra oluşturduğunuz alışveriş sepetinizin ödeme ekranında "BKM Express ile Öde" bölümünü seçin. Birikim defterinize kayıtlı kartlardan birini seçerek alışverişinizin sonuna ulaşabilirsiniz.BKM Express ilgili adımları oluşturmuştur. münhasıran kendiniz için satın aldığınız şirket web sitenizdeki işlemsel üyelik için. Sadece sisteme ilk giriş yaptığınızda kartınızı tanımlamanız yeterlidir. 16 haneli kart numaranızın ilk ve son 4 hanesini paylaşırsanız sistem size aktivasyon mesajı gönderecektir. Bu mesaj telefonunuzun kayıtlı olduğu banka ile ilişkilidir.Sanal cüzdandan seçilen kart ile satın alarak zamandan tasarruf edersiniz. . İlk giriş yaptığınızda kaydettiğiniz haritalar sayesinde güvenlik sorununuz tamamen ortadan kalkar. Artık kredi ve banka kartlarınızı her zaman yanınızda taşımanıza gerek yok. Ayrıca birçok promosyon BKM Express müşterilerinin ilgisini çekmektedir. Cepten cep telefonuna para göndermek BKM Express'in özelliklerinden biridir.BKM Express'i şu adreste kullanmak mümkün. Üyelik olmadan yürütülen kampanyaları izleyin. Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz veriler, size diğer birçok kampanyadan daha iyi hizmet edecektir. Teknolojik ürünlerden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda indirimler içeriyor. Sürekli ve sürekli bir kampanya yerine farklı alanlarda indirimler açarak müşterileri canlı tutabilirsiniz.Kartınızı sadece bir kez kullandıktan sonra Kartını taktıktan sonra ve kart numaranızın ilk ve son 4 hanesini bölerek bankanızdadır. Kayıtlı cep numaranıza bir aktivasyon mesajı gönderilecektir.Taksitli satın alıp puan toplamak mümkün, ayrıca BKM Express uygulamasını telefonunuza indirip para gönderebilirsiniz. Dilediğiniz cep telefonuna veya banka kartına.e-ticareti Kullanmıyorsanız yazılımı henüz bilmiyorsanız, 15 gün boyunca ücretsiz olarak test edebilirsiniz.BKM Express kullanımından para alınmamaktadır. Müşteriler e-posta ve şifrelerini yazarak, kayıtlı kartlar içerisinden bir tanesini seçerek, ödemesini kolayca yapabilir ve zamandan tasarruf sağlayabilir. BKM Express güven veren bir ödeme sistemi olarak bilinir. başka bir deyişle, kullanıcılar BKM Express'e kartları tanımlama esnasında tam kart numarasını ve son kullanma tarihini girmez. Bu, isimsiz bir e-ticaret sitesine kart bilgisini dolduruken kullanıcıların aklında kalan soru işaretlerini de giderir. BKM Express kullanıcıları, kredi ve banka kartlarını yanlarında olmadan çevrimiçi alışveriş yapmak için kullanabilirlerBKM Express mevcut sanal POS kullanımlarınızı kullandığı için ayrıca sanal POS talep etmenize gerek yoktur. İşlemler sanal POS'ta mevcuttur. Süreçlerinizin yapısında herhangi bir değişikliğe ihtiyacınız yok. Kart bilgilerini web sitenize girmekten korkan potansiyel müşterileri çekeceksiniz. BKM express, web sitenize gelen trafiği, ödemeleri ve faturaları önemli ölçüde artıracaktır.