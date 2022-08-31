Bkm Express nedir, neden kapatıldı? Bkm Express hizmetleri rekabet kurumu tarafindan sonlandırılacak







Rekabet Kurumu'ndan BKM Express'e rest geldi







Türkiye'nin gündeminde olan BKM Express'in kaldırılması tepkileri peşinde getirdi. BKM Express kararının üzerine kısa süre sonra başlayacağı bildirilirken Rekabet Kurumu kararından vazgeçmedi. BKM Express kaldırılmasıyla beraber internet arama motorları konu hakkında araştırmalar ile doldu. İşte, BKM Express hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadırBankalararasında başlatılmış olan BKM Express'in 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesindeki kanun hükümlerinin yerine getirilmeyeceği hakkında açıklama yapıldı. Kanun üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda 13. maddeyle beraber uyarılar geri alındı.Rekabet Kurumu’nun açıklamasında; ‘’Kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına karar verildi.’’ ifadeleri kullanılırken BKM Express tarafından henüz net bir açıklama gelmedi. BKM Express'in resmi internet sayfası üzerinde yer alan sloganda ''Kartlarınızı ekleyin, hem internet hem yüz yüze alışverişlerinizde kullanın. İstediğiniz herkese dilediğiniz zaman para gönderin. Bu kadar basit. ‘’ sözleri yer almaktadır.