EKONOMİ
31 Ağustos 2022 - 17:14

Bkm Express nedir, neden kapatıldı? Bkm Express hizmetleri rekabet kurumu tarafindan sonlandırılacak

Rekabet Kurumu tarafından gelen son dakika açıklaması BKM Express hizmetlerine dair farklılık yarattı. Gelen açıklama sonrasında ise binlerce vatandaş BKM Express nedir, ne işe yarar sorularına yanıt aramaya başladı. BKM Express nedir? BKM Express neden kapatıldı? İşte detaylar...

EKONOMİ
31 Ağustos 2022 - 17:14
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Bkm Express nedir, neden kapatıldı? Bkm Express hizmetleri rekabet kurumu tarafindan sonlandırılacak


Türkiye'nin gündeminde olan BKM Express'in kaldırılması tepkileri peşinde getirdi. BKM Express kararının üzerine kısa süre sonra başlayacağı bildirilirken Rekabet Kurumu kararından vazgeçmedi. BKM Express kaldırılmasıyla beraber internet arama motorları konu hakkında araştırmalar ile doldu. İşte, BKM Express hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Rekabet Kurumu'ndan BKM Express'e rest geldi

Bankalararasında başlatılmış olan BKM Express'in 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesindeki kanun hükümlerinin yerine getirilmeyeceği hakkında açıklama yapıldı. Kanun üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda 13. maddeyle beraber uyarılar geri alındı.



BKM Express kaldırıldı

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında; ‘’Kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına karar verildi.’’ ifadeleri kullanılırken BKM Express tarafından henüz net bir açıklama gelmedi. BKM Express'in resmi internet sayfası üzerinde yer alan sloganda ''Kartlarınızı ekleyin, hem internet hem yüz yüze alışverişlerinizde kullanın. İstediğiniz herkese dilediğiniz zaman para gönderin. Bu kadar basit. ‘’ sözleri yer almaktadır.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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